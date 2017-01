Ảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Trump đi đâu, làm gì sau chiến thắng?

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan cùng với ông Trump và phu nhân Melania xuất hiện trên ban công tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 10/11/2016 khi Tổng thống đắc cử tới thăm tòa nhà này. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trò chuyện với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tại nhà Quốc hội ngày 10/11/2016. Tổng thống đắc cử Donald Trump từ biệt cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney sau cuộc họp tại Trump National Golf Club ở Bedminster, New Jersey ngày 19/11/2016. Ông Trump nói với các phóng viên sau khi bước xuống xe ô tô tại Trump National Golf Club ở Bedminster, New Jersey ngày 19/11/2016. Ông Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence rời khỏi Nhà thờ Lamington Presbyterian ở Bedminster, New Jersey ngày 20/11/2016. Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫy chào đám đông ủng hộ ông ở sảnh trụ sở New York Times tại New York ngày 22/11/2016. Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng vợ và con trai lên máy bay ở West Palm Beach, Florida, ngày 27/11/2016 sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Tổng thống đắc cử Donald Trump ăn tối cùng cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney (phải) và Chánh văn phòng Nhà Trắng được lựa chọn Reince Priebus ở tháp Trump ngày 29/11/2016. Ông Trump trong chuyến thăm nhà máy Carrier tại Indianapolis, Indiana ngày 1/12/2016. Tổng thống đắc cử Trump xuất hiện tại U.S. Bank Arena ở Cincinnati, Ohio ngày 1/12/2016 trong chuyến đi cám ơn nước Mỹ. Ông Trump phát biểu ở Fayetteville, Bắc Carolina ngày 6/12/2016 trong chuyến đi cám ơn nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Trump nhận được sự ủng hộ nhiệt tình khi ông có bài phát biểu tại Baton Rouge, Louisiana ngày 9/12/2016. Đáp lại sự nhiệt tình của những người ủng hộ ở Baton Rouge, Louisiana, ông Trump đã ném tặng chiếc mũ ông đang đội trên đầu. Tổng thống đắc cử Donald Trump chụp ảnh cùng nghệ sĩ Kanye West tại tháp Trump ở Manhattan, New York, ngày 13/12/2016. Ông Trump và người đồng sáng lập PayPal, thành viên hội đồng quản trị Facebook Peter Thiel trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo công nghệ tại tháp Trump ngày 14/12/2016. Tổng thống đắc cử Trump nói lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Orlando, Florida ngày 16/12/2016. Ông Trump trong vòng vây của các vũ công tại chặng dừng chân của chuyến đi cám ơn nước Mỹ ở Mobile, Alabama ngày 17/12/2016. Tổng thống đắc cử Trump ôm hôn giám đốc chiến dịch tranh cử và là cố vấn cấp cao của ông, bà Kellyanne Conway trong sự kiện ở Mobile, Alabama. Tổng thống đắc cử Donald Trump “tạo dáng” trước các phương tiện truyền thông sau cuộc họp với các quan chức Lầu Năm Góc ở Palm Beach, Florida ngày 21/12/2016. Ông Trump trò chuyện cùng Giám đốc điều hành Marvel Entertainment Isaac 'Ike' Perlmutter sau một cuộc họp ở Palm Beach, Florida ngày 28/12/2016. Tổng thống đắc cử Donald Trump và phu nhân Melania Trump trong đêm đón Năm mới 2017 ở Câu lạc bộ Mar-a-lago ở Palm Beach, Florida. Tổng thống đắc cử Donald Trump rời Trung tâm thương mại thế giới sau cuộc họp ở Manhattan, New York ngày 6/1/2017. Ông Trump và tỷ phú Jack Ma, ông chủ tập đoàn Alibaba nói chuyện với các phóng viên sau cuộc họp tại tháp Trump ở New York ngày 9/1/2017. Tổng thống đắc cử Trump trong thang máy ở tháp Trump sau cuộc gặp với tỷ phú Jack Ma.

