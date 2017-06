Ba Lan sơ tán khách đi tàu quốc tế tới Đức do đe dọa đánh bom

Theo thông tin ban đầu của cảnh sát Ba Lan, Trung tâm chăm sóc khách hàng ngành đường sắt nước này nhận được một thư điện tử thông báo có chất nổ trên tàu khi đoàn tàu đang trong hành trình chạy từ Warsaw đi Berlin.

Ngay lập tức, ngành đường sắt Ba Lan đã cho dừng khẩn cấp chuyến tàu tối 28/6 (theo giờ địa phương) tại nhà ga ở thị trấn Mogilno, miền Trung Ba Lan, và yêu cầu hành khách nhanh chóng rời khỏi tàu.

Tổng cộng đã có khoảng 600 hành khách trên chuyến tàu và người dân địa phương sống xung quanh nhà ga đã nhận được lệnh sơ tán đến nơi an toàn. Vì lý do an ninh, nhà chức trách cũng đã cho đóng cửa nhà ga Mogilno để phục vụ cho công tác điều tra.

Các chuyên gia chất nổ và chó nghiệp vụ đã được điều tới nhà ga phối hợp với lực lượng cảnh sát để truy tìm chất nổ. Một phát ngôn viên của ngành đường sắt cho biết họ không biết liệu chất nổ được giấu trong túi hay đồ vật nào khác nên các lực lượng thi hành nhiệm vụ phải kiểm tra tất cả các toa tàu.

Hành khách đã được di chuyển tới một trường phổ thông gần đó và hiện đang chờ để quay về tàu tiếp tục hành trình sau khi công tác kiểm tra được hoàn tất và cảnh sát xác nhận đoàn tàu an toàn để chuyển bánh./.