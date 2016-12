Bữa tiệc pháo hoa đầy màu sắc ở Sydney và Auckland

Pháo hoa tại Sky Tower, Auckland, New Zealand Pháo hoa tại Sky Tower, Auckland, New Zealand Pháo hoa tại Sky Tower, Auckland, New Zealand Pháo hoa tại Sky Tower, Auckland, New Zealand Pháo hoa tại Sky Tower, Auckland, New Zealand Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia

Pháo hoa tại Sky Tower, Auckland, New Zealand Pháo hoa tại Sky Tower, Auckland, New Zealand Pháo hoa tại Sky Tower, Auckland, New Zealand Pháo hoa tại Sky Tower, Auckland, New Zealand Pháo hoa tại Sky Tower, Auckland, New Zealand Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia Cầu Cảng Sydney, Australia