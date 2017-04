Các chính đảng Anh tức tốc khởi động chiến dịch vận động tranh cử

Ngay sau khi Hạ viện thông qua đề xuất của Thủ tướng Anh Theresa May về việc tiến hành tổng tuyển cử trước hạn vào ngày 8/6 tới, các chính đảng của Anh đã nhanh chóng xúc tiến kế hoạch vận động tranh cử nhằm thu hút thêm cử tri bỏ phiếu cho đảng của mình. Thủ tướng Anh Theresa May (phải) và lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn đã ngay lập tức bắt tay vào các hoạt động vận động tranh cử. (Ảnh: Getty)

Thủ tướng Anh Theresa May ngay ngày hôm qua (19/4) đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại thị trấn Bolton nằm phía Tây Bắc khu vực England.

Đây là điểm dừng chân đầu tiên của bà May trong chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 6 tuần do đảng Bảo thủ của bà khởi xướng nhằm thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri.

Bolton là một thị trấn nhỏ song số ghế của cử tri tại đây lại phân đều cho cả đảng Bảo thủ và Công đảng. Đây cũng là địa phương có đến 58% cử tri bỏ phiếu để Anh rời Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 6/2016.

Phát biểu trước cử tri tại đây, bà May một lần nữa chuyển tải thông điệp về khả năng lãnh đạo ổn định và mạnh mẽ của đảng Bảo thủ nhằm mang lại một thỏa thuận tốt nhất cho nước Anh trong quá trình đàm phán Brexit với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh: “Chỉ có đảng Bảo thủ mới có thể mang lại sự lãnh đạo ổn định và mạnh mẽ cho nước Anh nhằm đưa nước Anh vượt qua Brexit và những thử thách khác.

Chỉ có chúng tôi mới có thể mang lại một kế hoạch nhằm giúp nước Anh mạnh mẽ hơn và có một tương lai chắc chắn hơn. Vì vậy, các bạn hãy bỏ phiếu vì một sự lãnh đạo mạnh mẽ và ổn định cho đất nước”.

Không để thua đảng Bảo thủ, lãnh đạo Công đảng, ông Jeremy Corbyn cùng ngày cũng đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử của đảng mình trước các cử tri tại thủ đô London.

Phát biểu tại đây, ông Corbyn đã chỉ trích bà May thất hứa khi không thực hiện các cam kết trước đây về giáo dục và y tế cho nước Anh. Theo lãnh đạo Công đảng, lá phiếu của cử tri dành cho đảng này chính là cơ hội để Công đảng mang lại tương lai cho toàn thể người dân Anh.

“Chúng tôi sẽ mang thông điệp này chuyển tải đến toàn thể nước Anh. Cuộc bầu cử này là về tương lai của tất cả chúng ta, tương lai của con em chúng ta, về tương lai của một sự bình đẳng trong xã hội và của việc làm. Chúng tôi sẽ làm cho đất nước Anh giàu có hơn và sự giàu có sẽ đến với moi người trong chúng ta”, ông Corbyn nói.

Theo một cuộc thăm dò do YouGov tiến hành công bố cùng ngày, đảng Bảo thủ của Thủ tướng May có thể giành được 382 ghế tại Hạ viện, trong khi Công đảng đối lập đứng thứ 2 với 179 ghế, đảng Quốc gia Scotland được 56 ghế, đảng Dân chủ tự do được 10 ghế và số ghế còn lại thuộc về các đảng nhỏ./.