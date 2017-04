Cận cảnh hiện trường vụ tấn công trên Đại lộ Champs Elysees (Pháp)

Vụ đấu súng xảy ra vào khoảng 9h tối 20/4 (giờ địa phương) trên Đại lộ Champs Elysee. Theo báo chí Pháp, một chiếc ô tô đã đi sát một xe cảnh sát và một tên đã bước từ xe ra xả súng vào các cảnh sát. Ngay khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã cho phong tỏa đại lộ Champs Elysee và đóng các tuyến tàu điện ngầm đến và đi từ Champs Elysee Trực thăng cũng được huy động trên bầu trời đại lộ biểu tượng, đông đúc du khách số một của nước Pháp để hỗ trợ lực lượng an ninh làm nhiệm vụ dưới mặt đất. Đơn vị điều tra đặc biệt chống khủng bố thuộc Công tố Paris đã ngay lập tức vào cuộc để điều tra vụ việc. Vụ việc diễn ra ngay khi người dân Pháp đang theo dõi các cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình với các ứng cử viên Tổng thống. Theo nguồn tin cảnh sát, rất có thể là một "hành động khủng bố". Bộ Nội vụ Pháp xác nhận kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi cảnh sát Pháp bắt giữ 2 thanh niên ở Marseille với cáo buộc âm mưu tấn công trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vòng một vào ngày 23/4. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngay sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm chỉ đạo vụ việc. Ngoài lực lượng cảnh sát, các binh sĩ có vũ trang cũng được triển khai trên Đại lộ Champs Elysee sau vụ đấu súng. An ninh được tăng cường tối đa ở khu vực Đại lộ Champs Elysee.

