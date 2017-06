Cận cảnh nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng ở Mosul vừa bị IS cho nổ tung

Hình ảnh nhà thờ al-Nuri bị IS cho nổ tung do Bộ Chỉ huy các Chiến dịch chung của Iraq công bố. Ảnh: AFP Nhà thờ al-Nuri cũng chính là nơi thủ lĩnh tối cao của IS al-Baghdadi phát đi tuyên bố thành lập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chính vì thế, việc IS cho nổ tung nhà thờ này được coi là một bằng chứng cho thấy chúng đang thất thế hoàn toàn tại Mosul. Toàn cảnh nhà thờ Hồi giáo al-Nuri khi chưa bị IS phá hủy. Ảnh: EPA Phần mặt tiền nhà thờ. Ảnh AP Nhà thờ al-Nuri từng là nơi các tín đồ Hồi giáo đến cầu nguyện cho đến khi bị rơi vào tay phiến quân IS hồi năm 2014. Ảnh: AFP Không chỉ mang ý nghĩa lớn về tôn giáo, nhà thờ al-Nuri còn nổi tiếng vì tòa tháp nghiêng al-Hadba [tạm dịch là "Thằng gù"]. Ảnh: AFP Tháp al-Hadba được hoàn thành vào năm 1172 với những phần trang trí hết sức tinh xảo đã trở thành biểu tượng của Mosul. Khói bốc lên từ một địa điểm gần tòa tháp al-Habda nơi quân đội Iraq giao tranh ác liệt với phiến quân IS. Ảnh: Reuters

Hình ảnh nhà thờ al-Nuri bị IS cho nổ tung do Bộ Chỉ huy các Chiến dịch chung của Iraq công bố. Ảnh: AFP Nhà thờ al-Nuri cũng chính là nơi thủ lĩnh tối cao của IS al-Baghdadi phát đi tuyên bố thành lập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chính vì thế, việc IS cho nổ tung nhà thờ này được coi là một bằng chứng cho thấy chúng đang thất thế hoàn toàn tại Mosul. Toàn cảnh nhà thờ Hồi giáo al-Nuri khi chưa bị IS phá hủy. Ảnh: EPA Phần mặt tiền nhà thờ. Ảnh AP Nhà thờ al-Nuri từng là nơi các tín đồ Hồi giáo đến cầu nguyện cho đến khi bị rơi vào tay phiến quân IS hồi năm 2014. Ảnh: AFP Không chỉ mang ý nghĩa lớn về tôn giáo, nhà thờ al-Nuri còn nổi tiếng vì tòa tháp nghiêng al-Hadba [tạm dịch là "Thằng gù"]. Ảnh: AFP Tháp al-Hadba được hoàn thành vào năm 1172 với những phần trang trí hết sức tinh xảo đã trở thành biểu tượng của Mosul. Khói bốc lên từ một địa điểm gần tòa tháp al-Habda nơi quân đội Iraq giao tranh ác liệt với phiến quân IS. Ảnh: Reuters