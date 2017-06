Canada tăng cường an ninh tối đa cho ngày Quốc khánh

Tình hình an ninh tại thành phố Toronto và nhiều thành phố lớn tại Canada đang được siết chặt ở mức độ cao nhất để chuẩn bị cho dịp lễ quốc khánh lần thứ 150 vào ngày 1 tháng 7 tới.

Phát ngôn viên Sở cảnh sát Toronto Allyson Cook cho biết nước này đang áp dụng những cơ chế an ninh khác nhau và sẽ điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với tình hình và những phản ứng khẩn cấp, với mục tiêu trên hết là bảo đảm an toàn cho người dân nhân vui chơi dịp quốc khánh. Ông Cook cho biết cảnh sát liên bang đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan tình báo quốc tế, cảnh sát liên tỉnh, để bảo đảm cho khoảng 20 sự kiện lớn sẽ diễn ra trong 4 ngày tại nhiều nơi.

Thủ tướng Justin Trudeau nhấn mạnh lực lượng an ninh và mật vụ Canada đang dốc sức để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp lễ tới (Ảnh: Montrealgazette).

An ninh được tăng cường tối đa tại Canada trong bối cảnh có những lo ngại rằng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sẽ nhắm mục tiêu vào Canada giống như chúng đã làm ở Pháp vào hôm quốc khánh 14/7 năm ngoái.

Không bình luận vào những nguy cơ cụ thể nhưng truyền thông địa phương nhưng truyền thông địa phương dẫn một báo cáo nội bộ của cơ quan an ninh quốc gia Canada trong đó cảnh báo IS đã đưa quốc gia hình “Lá phong” vào danh sách các mục tiêu nhắm tới, sau vụ khủng bố tại sân vận động ở London (Anh) hồi tháng Năm vừa qua làm 22 người thiệt mạng và 116 người bị thương.

Thủ tướng Justin Trudeau tại một cuộc họp báo Chính phủ ngày 28/6 nhấn mạnh lực lượng an ninh và mật vụ Canada đang dốc sức để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp lễ tới. Cảnh sát Canada cũng dựng các khối bê tông làm hàng rào ở các khu vực đông người để ngăn chặn các cuộc tấn công sử dụng ô tô lao vào đám đông. Cùng với đó là hệ thống camera an ninh và hệ thống soi chiếu bom mìn nghiêm ngặt./.