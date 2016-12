Cảnh sát Đức: Nhiều khả năng vụ tấn công ở Berlin là khủng bố

Cảnh sát Đức ban đầu nhận định tên lái xe tải đã cố tình nhằm thẳng vào đám đông và đánh giá đây là một hành động “khủng bố”. Tên lái xe tải đã bị bắt giữ và các cơ quan an ninh đang ráo riết điều tra.

Một người bị thương trong vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Berlin được đưa lên xe cấp cứu. Ảnh: AP

Bộ trưởng nội vụ Đức Thomas de Maizière đêm 19/12 cho rằng có nhiều lý do để khẳng định tên tái xe tải đã thực hiện một hành động khủng bố. Dù ông khẳng định rằng “ở vào thời điểm này, tôi chưa muốn phát ngôn từ "khủng bố”, song có nhiều lý do để dẫn đến nhận định này”.

Tên lái xe tải đã lao vào đám đông trên vỉa hè chợ Noel ở trung tâm Berlin, trước nhà thờ “Kỷ niệm” và kéo lê trên đoạn đường khoảng 60-80m, làm một người chết ngay tại chỗ, tổng cộng 12 người thiệt mạng; 48 người bị thương.

Kẻ bị tình nghi là lái xe đã bị bắt lúc 21h30 tối 19/12 (giờ địa phương). Trước đó, một tên khác cùng có mặt trong chiếc xe tử thần đã bị bắt và cảnh sát Đức khẳng định đây là một công dân Ba Lan.

Chiếc xe tải cũng mang biển số Ba Lan, và kịch bản được đặt ra là hai kẻ khủng bố đã chạy xe trên đường bộ từ Ba Lan sang. Người chủ của chiếc xe là ông Ariel Zurawski đã khẳng định tên có mặt trên xe tải không phải lái xe của ông, ông này cũng khai đã cho mượn chiếc xe tải cho một người em họ và không thể liên lạc với người này từ chiều qua. Người này lẽ ra đã phải dỡ hàng tại Berlin hôm qua nhưng trên thực tế, việc dỡ hàng đã không diễn ra.

Cảnh sát đã khoanh vùng và chặn các ngả ra vào tại hiện trường, cũng như xung quanh khu vực nhà thờ “Kỷ niệm” và nhanh chóng cứu hộ các nạn nhân.

Các cơ quan an ninh Đức trên các tài khoản mạng xã hội cũng kêu gọi người dân Berlin ở nhà và tránh phát tán những giả định gây hoang mang, sợ hãi. Đồng thời yêu cầu tôn trọng đời sống cá nhân của các nạn nhân và gia đình họ, không được phát tán ảnh của họ trên các mạng xã hội.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã “để tang” các nạn nhân và hy vọng những người bị thương sẽ qua khỏi. Tổng thống Đức Joachim Gauck nhấn mạnh đây là một buổi tối kinh khủng cho Berlin và cả đất nước.

Thị trưởng Berlin Michael Müller nhấn mạnh vụ việc gây sốc nặng, vì mọi người luôn có hy vọng rằng Berlin sẽ không bao giờ phải đối mặt với một tình huống như thế.

Tổng thống Pháp khẳng định người dân Pháp chia sẻ nỗi đau với người dân Đức trước thảm kịch đe dọa toàn châu Âu. Bộ trưởng nội vụ Pháp Bruno Le Roux tuyên bố an ninh tại các chợ Noel đã ngay lập tức được tăng cường khẩn cấp.

Đúng như cảnh báo của các cơ quan an ninh châu Âu từ nhiều tuần trước, các chợ Noel truyền thống là mục tiêu tấn công đầu tiên của bọn khủng bố. Cuối tháng 11, cảnh sát Pháp đã phá vỡ một mạng lưới khủng bố lớn trong đó có 4 phần tử cực đoan cư trú tại Strasbourg và một trong những âm mưu mà chúng dự định tiến hành chính là khủng bố hội chợ Noel Strasbourg và Paris.

Vấn đề này đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho các lực lượng an ninh bởi các khu chợ đông đúc thường ở ngoài trời và rất khó đảm bảo an ninh. Tiếp sau vụ việc ở Strasbourg, chính quyền địa phương phải thực thi các biện pháp an ninh nghiêm ngặt chưa từng có.

Khu vực diễn ra chợ Noel năm nay được biến thành một pháo đài với khoảng 15 điểm kiểm soát được lập ra quanh chợ để kiểm soát mọi du khách vào chợ. Tất cả các phương tiện giao thông bị cấm di chuyển trong khu vực trung tâm và bị cấm đỗ ở các phố lân cận.

Rút kinh nghiệm đau lòng từ vụ khủng bố Nice hồi tháng 7, các trụ sắt chống xâm nhập được dựng lên để ngăn chặn ý đồ dùng xe tải lao vào đám đông trong chợ. Ở các đường phố được phép lưu thông hay trên các đường tàu điện mặt đất – tramway, cũng lập các gờ giảm tốc để buộc các phương tiện giảm tốc khi đi qua.

Chắc chắn tiếp theo vụ việc ở Đức, các chợ Noel trên khắp châu Âu sẽ phải tăng cường gấp nhiều lần các biện pháp an ninh khi chỉ còn vài ngày nữa là đêm Giáng sinh./.