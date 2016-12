Châu Âu thắt chặt an ninh trước thềm năm mới 2017

Chưa đầy 24 giờ nữa thế giới sẽ bước sang năm mới 2017. Người dân trên thế giới đang sống trong bầu không khí hân hoan và háo hức tham gia các hoạt động đón thời khắc chuyển giao năm mới. Cùng với đó, các biện pháp an ninh vẫn đang được triển khai đến phút chót, đặc biệt tại thủ đô các nước châu Âu, nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ tấn công trong đêm giao thừa.

Từ ngày 30/12, chính quyền thủ đô Brussels của Bỉ thắt chặt hơn nữa an ninh tại khu vực trung tâm thành phố nhằm đảm bảo cho các lễ hội và hoạt động đón năm mới 2017. Chính quyền Brussels đã cho dựng các hàng rào bê-tông và tăng cường sự hiện của cảnh sát tại khu vực trung tâm.

Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh tại Paris. (Ảnh: Reuters)

Các lực lượng được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ, đặc biệt sau vụ tấn công bằng xe tải vào chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin của Đức làm 12 người chết. Thị trưởng thành phố Brussels trước đó cũng xem xét khả năng hủy buổi bắn pháo hoa đón năm mới, song đến tuần này chính quyền thành phố quyết định vẫn tiếp tục chương trình bắn pháo hoa. Năm ngoái, Brussels đã hủy bỏ hoạt động này do lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công, vì trước đó, thủ đô Paris (Pháp) đã hứng chịu loạt vụ khủng bố kinh hoàng trong tháng 11 làm 130 người thiệt mạng.

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng cảnh sát và các tổ tuần tra của quân đội, nhà chức trách Bỉ cũng mở các trạm gác an ninh để kiểm tra du khách. Rào chắn cũng được dựng lên xung quanh Quảng trường Place de la Bourse trung tâm Brussels, nơi sẽ diễn ra lễ đón năm mới 2017.

Ông Olivier Mees, Giám đốc công ty tổ chức các sự kiện đón năm mới tại Brussels cho biết: "Chắc chắn rằng lực lượng cảnh sát sẽ được tăng cường để bảo vệ các hoạt động đón năm mới 2017. Thủ đô các nước châu Âu khác cũng đang có những sự kiện lớn trong đêm Giao thừa và an ninh sẽ là vấn đề quan tâm hàng đầu. Chúng tôi triển khai hệ thống an ninh chia theo khu vực. Theo đó, khi một khu vực đã tập trung đông đủ người chúng tôi sẽ đóng khu vực này lại nhằm tránh tình trạng quá nhiều người dồn vào cùng một khu vực”

Tại Pháp, 96.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội sẽ được triển khai trên khắp đất nước để bảo vệ các hoạt động đón năm mới 2017. Nhà chức trách Pháp hôm qua cảnh báo mối đeo dọa khủng bố vẫn đang hiện hữu từ sau vụ tấn công chợ Giáng sinh tại Berlin.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux cho biết: “Trong ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới 2017 sẽ có hơn 96.000 cảnh sát và binh sĩ tham gia đảm bảo an ninh trên khắp nước Pháp. Mối đe dọa tấn công tại nước Pháp vẫn cao. Chúng ta cần mạnh mẽ và tăng cường an ninh hơn bao giờ hết. Các lực lượng của chúng ta phải đặt trong trạng thái luôn luôn cảnh giác cao độ”.

Nhà chức trách Pháp ước tính có khoảng 600.000 người sẽ tập trung về Đại lộ Champs Elysees tại thủ đô Paris để đón năm mới trong điều kiện an ninh tăng cường tuyệt đối. Riêng tại Paris, sẽ có 10.300 cảnh sát, binh sĩ và lính cứu hỏa được triển khai để đảm bảo an ninh. Các nhân viên an ninh sẽ được triển khai dày đặc tại các địa điểm công cộng trong thời điểm này.

Bên cạnh đó, các nước châu Âu cũng đẩy mạnh chiến dịch truy quét khủng bố. Tại Tây Ban Nha, 2 người đàn ông đã bị bắt giữ ở thủ đô Madrid do nghi ngờ truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Trong quá trình vây bắt, cảnh sát đã phát hiện nhiều kho súng và đạn dược./.