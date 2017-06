Cháy casino Campuchia giáp biên giới Tây Ninh do thợ hàn bất cẩn

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Tây Ninh, Việt Nam đã triển khai 4 chiếc xe chữa cháy đến hiện trường giúp công an nước bạn Campuchia dập tắt nhanh, không để ngọn lửa cháy lan ra các tòa nhà bên cạnh. Nhờ vậy vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản cũng ít hơn so với dự kiến ban đầu.

Một trong những xe cứu hỏa của tỉnh Tây Ninh tham gia chữa cháy.

Các ngành chức năng Campuchia cũng như chủ casino Le Macau rất cám ơn lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ Campuchia khống chế nhanh ngọn lửa, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Đây là casinolớn có cả nhà hàng, khách sạn nên có rất nhiều khách ra vào thường xuyên.

Cột khói bao phủ sòng bài trong vụ cháy

Nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do thợ hàn sắt làm việc bất cẩn tại tầng trên của casino. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra thiệt hại của vụ cháy./.