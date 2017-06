Cháy sòng bạc Campuchia giáp biên giới tỉnh Tây Ninh của Việt Nam

Đây là sòng bạc lớn nằm giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sòng bạc thường xuyên có người Việt Nam sang đây chơi. Lực lượng chức năng tích cực dập lửa vụ cháy sòng bạc Casino Le Macau. Sòng bạc Casino Le Macau

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 14h30, nhưng chưa biết nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại của vụ cháy.

Tướng Can Khon, Giám đốc công an tỉnh Svay Rieng (Campuchia) cho biết, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động hàng chục chiếc xe phòng cháy chữa cháy để dập lửa, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân cũng như thiệt hại do vụ cháy gây ra./.