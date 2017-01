Chính phủ Anh cần sớm công bố kế hoạch Brexit

Kế hoạch này phải làm sáng tỏ vị trí tương lai của Anh trong thị trường chung Liên minh Châu Âu (EU) và liên minh thuế quan.

Anh muốn đảm bảo quyền được tiếp cận thị trường chung EU hậu Brexit

Ủy ban phụ trách rời khỏi EU của quốc hội Anh gồm các nghị sỹ từ nhiều đảng phái, trong đó có đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May và đảng Lao động đối lập, cũng hối thúc chính phủ nên tìm kiếm một thỏa thuận chuyển tiếp với EU.

Thủ tướng Anh (áo đen, bên phải) trong một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu khác để bàn về lộ trình Brexit. Ảnh: BBC.

Ủy ban này cho biết, kế hoạch về Brexit cần được trình bày dưới dạng sách trắng và được công bố cùng với những đánh giá về kinh tế liên quan đến nhiều lựa chọn khác nhau đối với việc tiếp cận thị trường và thương mại.

Ủy ban cũng kêu gọi chính phủ đảm bảo quyền được tiếp cận thị trường chung EU đối với các công ty tài chính và tránh việc bị áp đặt thuế quan. Bên cạnh đó, Thủ tướng Theresa May cũng cần phải cam kết để quốc hội bỏ phiếu về thỏa thuận cuối cùng về Brexit.

Ngày 13/1, Chủ tịch luân phiên EU Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã khẳng định sự đoàn kết, nhất trí quan điểm của EU đối với vấn đề Brexit. Thông điệp rõ ràng mà 27 nước EU gửi đến Anh đó là một tiến trình đàm phán không thỏa hiệp, bất luận về tương lai quan hệ giữa Anh-EU. Một điều mà giới chức lãnh đạo EU nhất trí là Anh sẽ không thể có được vị trí tốt như bây giờ sau khi rời khỏi EU.

Chuẩn bị cho hậu Brexit, Anh mở rộng thị trường New Zealand

Ngày 13/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Anh, Thủ tướng New Zealand Bill English cho biết chính phủ hai nước đã nhất trí tìm cách xúc tiến một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) sau khi Anh rời khỏi EU.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng New Zealand Bill English cho biết: “Về lâu dài, cả Anh và New Zealand đã nhất trí về tiềm năng xúc tiến một thỏa thuận thương mại tự do mà chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu đàm phán với Anh trong thời gian tới.”

Thủ tướng New Zealand Bill English khẳng định, mối quan hệ 2 nước vẫn sẽ được duy trì mạnh mẽ sau khi Anh rời khỏi EU và ngày càng được củng cố sâu sắc hơn. New Zealand sẵn sàng hợp tác với cả Anh và EU, cũng như sẵn sàng đàm phán về FTA với Anh khi nước này ở một vị trí thích hợp.

Về phần mình, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, trong thời gian còn là thành viên của EU, Anh sẽ làm mọi việc để hỗ trợ cho thỏa thuận thương mại giữa khối này với New Zealand, đồng thời tính toán các bước đi riêng để tiến tới một thỏa thuận song phương mới.

Anh là đối tác thương mại song phương lớn thứ 5 của New Zealand. Tính riêng trong năm 2015, lượng hàng hóa và dịch vụ New Zealand nhập khẩu từ Anh lên đến 1,34 tỉ USD.

Năm ngoái, Anh và New Zealand đã nhất trí thiết lập các cuộc đối thoại thường xuyên về chính sách thương mại. Trong thời gian tới, Bộ trưởng thương mại Anh Liam Fox sẽ tới thăm New Zealand để khởi động cuộc đối thoại này./.