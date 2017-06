Chính phủ Venezuela trấn an dư luận sau vụ máy bay tấn công tòa án

Tòa án Tối cao Venezuela hôm qua (28/6) đã tiến hành họp khẩn nhằm tìm giải pháp cho tình hình, trong khi Chính phủ Venezuela cho biết vẫn đang kiểm soát tốt an ninh trong nước. Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: Fox News.

Chánh án Tòa án Tối cao Venezuela (TSJ) Maikel Moreno đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đưa ra giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đang gia tăng tại nước này, sau khi trụ sở của Tòa án Tối cao bị tấn công khủng bố.

Trong một tuyên bố ra cùng ngày, ông Moreno tố cáo việc một máy bay trực thăng ném lựu đạn vào trụ sở tòa án là hành vi khủng bố với mục đích phá hoại trật tự hiến pháp và yêu cầu có những biện pháp cần thiết đảm bảo an ninh và an toàn cho cơ quan tư pháp.

Chánh án Tòa án Tối cao cũng kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra, bắt giữ những kẻ khủng bố và những kẻ đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công tương tự, đồng thời kêu gọi bảo vệ hòa bình.

“Tôi kịch liệt lên án và chỉ trích các hành động khủng bố nhằm vào trụ sở tòa án tối cao cũng như các nhân viên và thẩm phán đang làm việc tại đây. Tôi yêu cầu chấm dứt tất cả các hành động và phát ngôn thù địch chống tòa án và quyền lực tư pháp”, ông Moreno nói.

Trước đó vào chiều 27/6, một máy bay trực thăng đã bay rất thấp ở trung tâm thủ đô Caracas và khi bay qua trụ sở Tòa án Tối cao đã bắn nhiều phát đạn và ném 3 quả lựu đạn xuống tuy không nổ. Máy bay này sau đó đã bay qua trụ sở Bộ Nội vụ và tẩu thoát. Chưa có bất kỳ thông báo nào về thương vong.

Máy bay trực thăng quăng lựu đạn vào Tòa án Tối cao Venezuela VOV.VN - Tổng thống Venezuela đã nổi giận sau khi máy bay trực thăng ném lựu đạn xuống Tòa án Tối cao. Ông tuyên bố sẽ truy bắt chiếc máy bay này.

Liên quan đến vụ việc này, Chính phủ Venezuela tuyên bố viên phi công lái trực thăng thực hiện vụ tấn công đang bị điều tra vì những mối liên hệ với Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) cũng như Đại sứ quán Mỹ ở Caracas.

Giới chức Chính phủ Venezuela ngay lập tức lên tiếng trấn an dư luận. Ngoại trưởng Samuel Moncada bác bỏ âm mưu về một vụ đảo chính chống lại Tổng thống Nicolas Maduro và khẳng định chính phủ hiện vẫn kiểm soát tình hình an ninh đất nước. Ông cho biết không thể bắn hạ máy bay vì sự an toàn của người dân tại trung tâm thành phố.

Ông Moncada nói: “Cái mà chúng tôi muốn các bạn hiểu rõ ở đây là đã có một chiến dịch thù địch nhằm chống phá Venezuela và bằng chứng về vụ việc này đã diễn ra. Họ không quan tâm đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”.

Ông Moncada cũng đã chỉ trích sự im lặng của cộng động quốc tế trong đó có Tây Ban Nha, Italy, Argentina, Mexico và Canada, vì đã không lên án vụ tấn công.

Phi công tấn công tòa án Venezuela yêu cầu Tổng thống Maduro từ chức VOV.VN - Nhóm người thực hiện tấn công bằng trực thăng vào Tòa án Tối cao Venezuela yêu cầu Tổng thống nước này phải từ chức ngay lập tức.

Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cũng lên án vụ khủng bố và kêu gọi người dân bình tĩnh. Ông cho biết lực lượng quân đội đã được cảnh báo trước nguy cơ bạo lực gia tăng.

Cộng đồng quốc tế trong đó có Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các bên kiềm chế và chấm dứt bạo lực trước khi vụ việc được cho là đã đi quá xa. Nhiều quốc gia trong đó có Cuba, Bolivia cũng đã lên tiếng phản đối hành vi khủng bố, đe dọa an ninh.

Venezuela đang phải đối mặt với những diễn biến chính trị phức tạp. Theo thống kê, các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ và chống đối chính phủ trong 2 tháng qua đã khiến 77 người thiệt mạng. Tổng thống Maduro đã triệu tập Quốc hội lập hiến nhằm thúc đẩy đối thoại quốc gia./.