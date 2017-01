Chính quyền Canada, Pháp lên tiếng về vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo

Về vụ xả súng vào một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Quebec, Canada tối 29/1, Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Quebec Christine Coulombe cho biết, hiện nay con số thương vong được xác định là 6 người chết, 8 người bị thương.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên án vụ tấn công vào Nhà thờ Hồi giáo là hành động khủng bố (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án vụ tấn công là hành động khủng bố đối với người theo đạo Hồi. Ông Trudeau tuyên bố: “Chúng tôi lên án vụ tấn công khủng bố này nhằm vào người Hồi giáo tại một trung tâm tín ngưỡng và người tị nạn. Người Canada theo đạo Hồi là một phần quan trọng trong kết cấu quốc gia của chúng ta và những hành động vô nhân tính như vậy không thể có chỗ trong cộng đồng, tại các thành phố và trên toàn đất nước chúng ta”.

Tống thống Pháp Francois Hollande cũng lên án vụ tấn công khi tuyên bố: “Những kẻ khủng bố muốn tấn công vào tinh thần yêu hòa bình và vị tha của người dân Quebec. Nước Pháp chia sẻ với các nạn nhân và gia đình của họ”.

Thủ hiến tỉnh Quebec Philippe Couillard cho biết an ninh đã được tăng cường tại các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Quebec và Montreal sau khi vụ tấn công xảy ra. Ông Couillard khẳng định: “Chúng ta đều là người Quebec. Chúng ta phải tiếp tục cùng nhau xây dựng một xã hội rộng mở và hòa bình”.

Trong khi đó tại thành phố New York (Mỹ), cảnh sát cũng đã được tăng cường để bảo đảm an toàn cho các nhà thờ Hồi giáo tại thành phố này sau vụ việc xảy ra ở Canada. Thị trưởng New York Bill de Blasio cảnh báo: “Mọi người dân New York cần phải đề phòng. Nếu bạn thấy có gì nghi ngờ, cần phải thông báo ngay”.

Cảnh sát Canada đã bắt giữ 2 kẻ tình nghi là thủ phạm gây ra vụ xả súng vào nhà thờ Hồi giáo tại Quebec. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được động cơ của những đối tượng này./.