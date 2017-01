Chính quyền mới của Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga không kích IS

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington ngày 23/1, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nêu rõ, nếu Mỹ có thể phối hợp với các nước khác trong cuộc chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chẳng hạn như Nga, và các bên cùng chia sẻ lợi ích thì Mỹ sẽ nắm lấy cơ hội này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer chia sẻ với báo giới rằng Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga để không kích IS. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố này đã phá vỡ chính sách của chính phủ tiền nhiệm Mỹ, vốn chỉ phối hợp với Nga nhằm giảm các cuộc không kích tại Syria.

Trước đó cùng ngày, Bộ quốc phòng Nga thông báo nước này đã nhận được sự hợp tác của Mỹ thông qua “tuyến liên lạc trực tiếp” trong cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại thành phố Al-bab, thuộc tỉnh Aleppo, miền bắc Syria.

Theo đó, trung tâm chỉ huy Nga tại căn cứ không quân Hmeymim đã nhận được thông tin về tọa độ các mục tiêu của IS từ các trụ sở chỉ huy của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Sau khi xác minh dữ liệu, Nga cùng hai máy bay của liên minh đã tiến hành không kích, phá hủy nhiều kho đạn dược, vũ khí và kho nhiên liệu của IS ./.