​“Chính quyền Obama kết thúc nhiệm kỳ với nỗi ám ảnh trừng phạt Nga“

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đưa ra hôm nay (30/12), chỉ một ngày sau khi Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế đối với Nga.

Theo Thủ tướng Nga, động thái của chính quyền ông Obama là điều hết sức đáng tiếc. Chính quyền của ông Obama khởi đầu bằng việc khôi phục quan hệ với Nga song lại kết thúc nhiệm kỳ với các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Inquirer).



Hôm qua (29/12), Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại thủ đô Moskva, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Mỹ cáo buộc do Nga chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Đáp lại, Nga cùng ngày tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này. Nga đồng thời cáo buộc Mỹ đang mưu toan hủy hoại quan hệ song phương thông qua việc đưa ra những cáo buộc "vô căn cứ" rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ./.