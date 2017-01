Chùm ảnh hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng ở Baghdad, Iraq

Người dân Iraq vây quanh chiếc xe bị cháy rụi tại hiện trường vụ đánh bom xe tại một quảng trường ở quận Sadr City, Baghdad, Iraq ngày 2/1/2017. Hãng tin Amaq, một trang mạng có quan hệ với IS cho biết vụ tấn công do IS thực hiện nhằm vào các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite vốn bị IS coi là bội giáo. Vụ đánh bom làm 35 người chết và hơn 60 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân trong vụ đánh bom là những người lao động đang tập trung tại quảng trường này để tìm việc làm. IS thường tiến hành các vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh Iraq cũng như các khu vực đông đúc như chợ, quán cà phê hay các thánh đường. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế đang tiến hành chiến dịch đánh bật IS ra khỏi Mosul. Ngày 2/1, phái bộ Hỗ trợ Nhân đạo Liên Hợp Quốc tại Iraq (UNAMI) cho biết, 386 dân thường Iraq đã thiệt mạng vì bạo lực, xung đột và khủng bố chỉ riêng trong tháng 12/2016. Trong đó, thủ đô Baghdad là địa bàn có số thương vong cao thứ hai với 109 người thiệt mạng và 523 người khác bị thương. Đáng chú ý, số vụ đánh bom khủng bố có xu hướng gia tăng trong tháng cuối năm 2016. Theo giới phân tích, các vụ khủng bố gia tăng bởi IS âm mưu chuyển hướng chú ý khỏi những thất bại của chúng tại Mosul. Các thành viên của lực lượng an ninh Iraq làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom xe tại quảng trường quận Sadr City, Baghdad, Iraq. Chiếc xe bị cháy được đưa khỏi hiện trường vụ đánh bom xe tại quảng trường quận Sadr City, Baghdad, Iraq.

Người dân Iraq vây quanh chiếc xe bị cháy rụi tại hiện trường vụ đánh bom xe tại một quảng trường ở quận Sadr City, Baghdad, Iraq ngày 2/1/2017. Hãng tin Amaq, một trang mạng có quan hệ với IS cho biết vụ tấn công do IS thực hiện nhằm vào các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite vốn bị IS coi là bội giáo. Vụ đánh bom làm 35 người chết và hơn 60 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân trong vụ đánh bom là những người lao động đang tập trung tại quảng trường này để tìm việc làm. IS thường tiến hành các vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh Iraq cũng như các khu vực đông đúc như chợ, quán cà phê hay các thánh đường. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế đang tiến hành chiến dịch đánh bật IS ra khỏi Mosul. Ngày 2/1, phái bộ Hỗ trợ Nhân đạo Liên Hợp Quốc tại Iraq (UNAMI) cho biết, 386 dân thường Iraq đã thiệt mạng vì bạo lực, xung đột và khủng bố chỉ riêng trong tháng 12/2016. Trong đó, thủ đô Baghdad là địa bàn có số thương vong cao thứ hai với 109 người thiệt mạng và 523 người khác bị thương. Đáng chú ý, số vụ đánh bom khủng bố có xu hướng gia tăng trong tháng cuối năm 2016. Theo giới phân tích, các vụ khủng bố gia tăng bởi IS âm mưu chuyển hướng chú ý khỏi những thất bại của chúng tại Mosul. Các thành viên của lực lượng an ninh Iraq làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom xe tại quảng trường quận Sadr City, Baghdad, Iraq. Chiếc xe bị cháy được đưa khỏi hiện trường vụ đánh bom xe tại quảng trường quận Sadr City, Baghdad, Iraq.