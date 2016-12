Chùm ảnh: Năm 2016 “đại thành công” của tỷ phú Donald Trump

Năm 2016 được coi là năm rất thành công của ông Donald Trump khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters) Trước bầu cử, mọi con số thăm dò đều cho thấy bà Hillary Clinton có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn ông Trump. (Ảnh: Reuters) Tuy nhiên, ông Trump đã giành chiến thắng ngoạn mục trước bà Clinton để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. (Ảnh: Reuters) Ông Donald Trump đứng lên ghế để truyền đạt thông tin rõ hơn đến mọi người sau buổi vận động tranh cử ở Greenville. (Ảnh: Reuters) Ông Trump quan sát đối thủ Hillary Clinton khi hai người có cuộc tranh luận trực tiếp tại đại học Washington ở St Louis, Missouri. (Ảnh: Reuters) Donald Trump vứt chiếc áo khoác của mình khi phát biểu trong buổi vận động tranh cử ở New York. (Ảnh: Reuters) Donald Trump trong vòng vây của đám đông ở Washington. (Ảnh: Reuters) Ông Trump làm động tác như đang ngủ khi nói về đối thủ Jeb Bush trong buổi vận động tranh cử ở Raleigh, Bắc Carolina. (Ảnh: Reuters) Donald Trump ôm quốc kỳ Mỹ trong buổi vận động tranh cử ở Derry, New Hampshire. (Ảnh: Reuters) Ông Trump và phu nhân Melania Trump bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu PS59 ở New York ngày 8/11. (Ảnh: Reuters) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và các thành viên gia đình trong buổi lễ tuyên bố chiến thắng. (Ảnh: Reuters) Ông Donald Trump cùng phu nhân Melania ghé thăm Đồi Capitol lần đầu tiên trong vai trò Tổng thống đắc cử và Đệ nhất phu nhân tương lai. (Ảnh: AFP) Tổng thống đắc cử Donald Trump và phu nhân nói chuyện với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan ở ban công Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters) Tổng thống đắc cử Donald Trump gặp Tổng thống đương nhiệm Barack Obama tại phòng Bầu Dục sau chiến thắng trước bà Hillary Clinton. (Ảnh: Reuters) Sau chiến thắng, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có chuyến đi "cảm ơn" kéo dài 3 tuần ở các bang tranh chấp mang tính quyết định. (Ảnh: AFP) Tổng thống đắc cử Trump ném chiếc mũ tặng những người ủng hộ ở Baton Rouge, Louisiana. (Ảnh: Reuters) Việc chinh phục được đỉnh cao quyền lực trong năm 2016 giúp ông Trump đứng đầu danh sách Nhân vật của năm do AFP, Time bình chọn và về thứ hai trong cuộc bầu chọn của Forbes. (Ảnh: Reuters)

Năm 2016 được coi là năm rất thành công của ông Donald Trump khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters) Trước bầu cử, mọi con số thăm dò đều cho thấy bà Hillary Clinton có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn ông Trump. (Ảnh: Reuters) Tuy nhiên, ông Trump đã giành chiến thắng ngoạn mục trước bà Clinton để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. (Ảnh: Reuters) Ông Donald Trump đứng lên ghế để truyền đạt thông tin rõ hơn đến mọi người sau buổi vận động tranh cử ở Greenville. (Ảnh: Reuters) Ông Trump quan sát đối thủ Hillary Clinton khi hai người có cuộc tranh luận trực tiếp tại đại học Washington ở St Louis, Missouri. (Ảnh: Reuters) Donald Trump vứt chiếc áo khoác của mình khi phát biểu trong buổi vận động tranh cử ở New York. (Ảnh: Reuters) Donald Trump trong vòng vây của đám đông ở Washington. (Ảnh: Reuters) Ông Trump làm động tác như đang ngủ khi nói về đối thủ Jeb Bush trong buổi vận động tranh cử ở Raleigh, Bắc Carolina. (Ảnh: Reuters) Donald Trump ôm quốc kỳ Mỹ trong buổi vận động tranh cử ở Derry, New Hampshire. (Ảnh: Reuters) Ông Trump và phu nhân Melania Trump bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu PS59 ở New York ngày 8/11. (Ảnh: Reuters) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và các thành viên gia đình trong buổi lễ tuyên bố chiến thắng. (Ảnh: Reuters) Ông Donald Trump cùng phu nhân Melania ghé thăm Đồi Capitol lần đầu tiên trong vai trò Tổng thống đắc cử và Đệ nhất phu nhân tương lai. (Ảnh: AFP) Tổng thống đắc cử Donald Trump và phu nhân nói chuyện với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan ở ban công Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters) Tổng thống đắc cử Donald Trump gặp Tổng thống đương nhiệm Barack Obama tại phòng Bầu Dục sau chiến thắng trước bà Hillary Clinton. (Ảnh: Reuters) Sau chiến thắng, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có chuyến đi "cảm ơn" kéo dài 3 tuần ở các bang tranh chấp mang tính quyết định. (Ảnh: AFP)

Tổng thống đắc cử Trump ném chiếc mũ tặng những người ủng hộ ở Baton Rouge, Louisiana. (Ảnh: Reuters) Việc chinh phục được đỉnh cao quyền lực trong năm 2016 giúp ông Trump đứng đầu danh sách Nhân vật của năm do AFP, Time bình chọn và về thứ hai trong cuộc bầu chọn của Forbes. (Ảnh: Reuters)