Chùm ảnh người dân Thế giới lao xuống biển dịp Năm mới

Nhiều người thích thú tham gia hoạt động nhảy xuống biển Portoroz, Slovenia. Một người đàn ông địa phương nhảy xuống biển ăn mừng Năm mới tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Những người tham gia lễ hội nhảy xuống biển thường niên tại đảo Coney, thành phố New York. Một người đàn ông nhảy xuống biển Portoroz, Slovenia chào đón Năm mới 2017. Lễ hội nhảy xuống biển thường niên tại đảo Coney, thành phố New York thu hút rất đông người tham gia. Những người đàn ông hóa trang cầu kỳ tham dự sự kiện đón mừng Năm mới dưới nước ở Nam Queensferry, Scotland. Người đàn ông đội chiếc mũ Ông già Noel nhảy xuống biển Portoroz, Slovenia chào đón Năm mới 2017. Người đàn ông luống tuổi giống như một “Ông già Noel thực thụ” tham gia lễ hội nhảy xuống biển thường niên tại đảo Coney, thành phố New York. Rất đông người tham gia hoạt động nhảy xuống biển Portoroz, Slovenia chào đón Năm mới 2017. Hoạt động lao xuống biển chào Năm mới cũng diễn ra sôi động ở Ostend bên bờ Biển Bắc ở Bỉ. Những cô gái trẻ thích thú khi tham gia hoạt động lao xuống biển ngày đầu Năm mới ở Saundersfoot, xứ Wales. Nhiều người quan niệm việc có những giây phút vui vẻ, thoải mái dịp đầu năm sẽ mang lại may mắn cho cả năm.

