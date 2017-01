Chùm ảnh những gì IS bỏ lại sau cuộc chiến ở Syria, Iraq

Quần áo của những tù nhân bị IS giam giữ vương vãi trên sàn một ngôi nhà ở Hammam al-Ali, phía nam Mosul. Thanh kiếm lực lượng Iraq tìm thấy tại khu vực từng bị IS chiếm đóng ở quận Intisar, phía Đông Mosul giống như thanh kiếm thường thấy trong các đoạn video hành quyết con tin của IS. Cánh cửa một căn hầm bí mật được IS sử dụng để nhốt các con tin ở bang Hammam al-Ali, phía nam Mosul. Súng cối tự chế của IS tại thị trấn Gwer miền bắc Iraq. Chảo thu truyền hình vệ tinh chất thành đống trong một nhà thờ từng bị IS chiếm giữ ở khu vực miền bắc Aleppo. Những vỏ đạn pháo được IS cất giữ trong một trường đại học ở Mosul để phục vụ mục đích làm bom tự chế. Chiếc xe tăng và lô đạn cối của IS lực lượng Iraq thu giữ được ở Qaraqosh, phía đông của thành phố Mosul, Iraq. Một khu mộ chôn các tay súng IS ở Fallujah, Iraq. Tấm bịt mắt bên trong một nhà tù của IS ở Manbij, Syria. Trước khi bỏ chạy, phiến quân IS đã thiêu rụi tất cả những gì có trong một nhà tù ở Fallujah. Vũ khí và đạn dược thu được của IS chất kín nhà kho của một căn cứ quân đội Iraq ở trại Tariq gần Fallujah, Iraq. Phòng truyền thông của phiến quân IS ở Hammam, Manbij, Syria. Thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria kiểm tra căn phòng nơi IS chuẩn bị thuốc nổ và đạn dược cho các cuộc tấn công ở Manbij, Syria. Một đường hầm bí mật của IS ở thị trấn Sinjar, Iraq.

Quần áo của những tù nhân bị IS giam giữ vương vãi trên sàn một ngôi nhà ở Hammam al-Ali, phía nam Mosul. Thanh kiếm lực lượng Iraq tìm thấy tại khu vực từng bị IS chiếm đóng ở quận Intisar, phía Đông Mosul giống như thanh kiếm thường thấy trong các đoạn video hành quyết con tin của IS. Cánh cửa một căn hầm bí mật được IS sử dụng để nhốt các con tin ở bang Hammam al-Ali, phía nam Mosul. Súng cối tự chế của IS tại thị trấn Gwer miền bắc Iraq. Chảo thu truyền hình vệ tinh chất thành đống trong một nhà thờ từng bị IS chiếm giữ ở khu vực miền bắc Aleppo. Những vỏ đạn pháo được IS cất giữ trong một trường đại học ở Mosul để phục vụ mục đích làm bom tự chế. Chiếc xe tăng và lô đạn cối của IS lực lượng Iraq thu giữ được ở Qaraqosh, phía đông của thành phố Mosul, Iraq. Một khu mộ chôn các tay súng IS ở Fallujah, Iraq. Tấm bịt mắt bên trong một nhà tù của IS ở Manbij, Syria. Trước khi bỏ chạy, phiến quân IS đã thiêu rụi tất cả những gì có trong một nhà tù ở Fallujah. Vũ khí và đạn dược thu được của IS chất kín nhà kho của một căn cứ quân đội Iraq ở trại Tariq gần Fallujah, Iraq. Phòng truyền thông của phiến quân IS ở Hammam, Manbij, Syria. Thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria kiểm tra căn phòng nơi IS chuẩn bị thuốc nổ và đạn dược cho các cuộc tấn công ở Manbij, Syria. Một đường hầm bí mật của IS ở thị trấn Sinjar, Iraq.