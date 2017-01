Chùm ảnh: Ông Obama với bạn bè và đối thủ

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin chưa bao giờ có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, đặc biệt khi hai ông bất đồng trong hàng loạt vấn đề như Ukraine, Syria, vụ Edward Snowden… Tổng thống Obama từng mô tả Thủ tướng Đức Angela Merkel là "đối tác quốc tế gần nhất" của mình. Hai nhà lãnh đạo có chung quan điểm giải quyết nhiều vấn đề từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, biến đổi khí hậu đến trừng phạt Nga vì vụ sáp nhập Crimea. Quan hệ giữa ông Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro có lúc “thăng”, lúc “trầm” nhưng không thể phủ nhận việc bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ lạnh nhạt là một “đỉnh cao”, cho thấy hai bên đã chấp nhận ngồi lại với nhau để giải quyết những khác biệt. Nhà Trắng mô tả mối quan hệ giữa Tổng thống Obama và cựu Thủ tướng Anh David Cameron là “đặc biệt”. Thực tế cho thấy, ông Cameron luôn ủng hộ lập trường của ông Obama, đơn cử như việc can thiệp quân sự vào Syria. Dù Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nhưng quan hệ giữa 2 nhà lãnh đạo chưa hẳn đã tốt đẹp. Mỹ và Trung Quốc không có tiếng nói chung về Biển Đông, kế hoạch triển khai THAAD ở Hàn Quốc, an ninh mạng và nhân quyền. Quan hệ giữa ông Obama với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được đánh giá là tương đối “khó khăn”. Gần đây, ông Netanyahu không ngừng chỉ trích Mỹ, gọi quyết định của Washington bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi Israel ngừng xây các khu định cư ở Bờ Tây là “đáng xấu hổ”. Tổng thống Barack Obama đã góp phần “sang trang” quan hệ với Canada bằng việc “trải thảm đỏ” chào đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau và mô tả ông Trudeau như người mang đến “hy vọng và thay đổi”, người có “tầm nhìn tích cực và lạc quan”, có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mối quan hệ giữa ông Obama và Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá là khá tốt đẹp. Ông Obama là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Ấn Độ hai lần.

