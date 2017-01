Chùm ảnh: Sự gắn bó của lãnh đạo Mỹ - Anh từ thời Reagan - Thatcher

Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan cười nói vui vẻ khi trao đổi với nhau trong một cuộc gặp của lãnh đạo các nước Đồng minh tại New York ngày 24/10/1985. Mối quan hệ Anh - Mỹ cho đến cuối Chiến tranh Lạnh luôn được gắn với hình ảnh của 2 nhà lãnh đạo này. Ông Reagan và bà Thatcher gặp nhau tại Trại David ngày 15/11/1986. Mối quan hệ Mỹ - Anh từng gặp sóng gió khi bà Thatcher giận dữ vì năm 1983 Mỹ xâm lược Grenada, vốn là nước thuộc khối Thịnh vượng chung gồm các thuộc địa cũ của Anh. Nhưng một cuộc gọi xin lỗi của ông Reagan đã xoa dịu tất cả. Tổng thống Reagan và Thủ tướng Thatcher cùng nhau khiêu vũ tại Nhà Trắng trong quốc yến ngày 16/11/1988. Giới quan sát đang kỳ vọng mối quan hệ giữa Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tái hiện lại sự gắn kết này. Bà Thatcher cũng có quan hệ rất tốt với ông George W.H. Bush, khi đó còn là Phó Tổng thống Mỹ. Hai nhà lãnh đạo vẫy chào báo giới trước khi cùng dùng bữa sáng và làm việc tại tư dinh của ông ngày 15/11/1986. "Cặp đôi quyền lực" Mỹ - Anh dưới thời Tổng thống Bill Clinton và Thủ tướng John Major cũng được cho là khá "ăn ý". Tổng thống Clinton nâng ly chúc mừng Thủ tướng John Major khi dùng bữa tại tư dinh của Thủ tướng ở số 10 phố Downing, London (Anh) tháng 11 năm 1995. Sau Thủ tướng John Major, Tổng thống Clinton tiếp tục tìm được sự "đồng điệu" với người kế nhiệm, Thủ tướng Tony Blair. Trong khi đó với ông Blair, sau Tổng thống Clinton, mối quan hệ Anh - Mỹ tiếp tục tốt đẹp dưới thời Tổng thống George W. Bush. Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau khi nhận được tin "Iraq đã tự chủ" trong cuộc họp thượng đỉnh của NATO tại Istanbul tháng 6/2004. Tổng thống Bush và Thủ tướng Blair rời khỏi Nhà Trắng sau một cuộc thảo luận về Iraq (lúc này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh). 2009 cũng có thể coi là một năm đánh dấu chương mới trong quan hệ Mỹ - Anh dưới thời Tổng thống Barack Obama (khi đó mới nhậm chức) và Thủ tướng Gordon Brown. Nụ cười của Thủ tướng Gordon Brown trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Barack Obama tháng 4/2009 đã cho thấy mối quan hệ giữa 2 nhà lãnh đạo dù mới bắt đầu nhưng hết sức suôn sẻ. Tổng thống Obama sang thăm Anh đầu tháng 4/2009, chỉ 3 tháng sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhất. Mối quan hệ đặc biệt Mỹ - Anh càng thêm nồng ấm dưới thời Thủ tướng David Cameron mà một trong những khoảnh khắc dung dị nhưng thể hiện rõ rệt nhất mối quan hệ đó là khi 2 nhà lãnh đạo đánh đôi trong trận bóng bàn tháng 5/2011. Ông Obama được đa số người dân Anh yêu mến và Thủ tướng Cameron không ít lần cho thấy giữa 2 nhà lãnh đạo này có một tình bạn bên ngoài công việc. Ông Obama cũng chứng minh điều tương tự khi từng dùng chiếc Không lực Một đưa ông Cameron tới xem một trận bóng rổ ở Ohio tháng 3/2012. Sau cuộc trưng cầu ý dân ở Anh dẫn tới việc ông Cameron từ chức và sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, giờ đây 2 nước đứng trước một chương mới trong lịch sử mối quan hệ đặc biệt này. Sau các cuộc gặp song phương với Tổng thống Obama bên lề hội nghị G20 ở Trung Quốc và cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9/2016, Thủ tướng Theresa May chính thức thăm Mỹ ngày 27/1 và hội đàm với tân Tổng thống Donald Trump.

