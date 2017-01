Chùm ảnh: Thanh niên Nhật Bản mừng Lễ trưởng thành

Ở Nhật Bản, 20 tuổi đánh dấu một sự trưởng thành toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Tròn 20 tuổi đồng nghĩa với việc được chính thức công nhận là một người trưởng thành. Điều này cũng đánh dấu việc một người phải chịu mọi trách nhiệm với hành vi của mình trước xã hội. Lễ trưởng thành Seijin no Hi là ngày lễ truyền thống của Nhật được tổ chức hàng năm vào ngày thứ 2 trong tuần thứ 2 của tháng 1. Lễ hội bao gồm lễ trưởng thành tổ chức tại văn phòng địa phương và tỉnh, sau đó là buổi tiệc cùng với gia đình và bạn bè. Ngày lễ trưởng thành có nguồn gốc từ các nghi thức cổ xưa của Nhật Bản và chính thức được tổ chức từ năm 1948. Hai cô gái trên một chuyến tàu điện ngầm để đến tham dự buổi lễ trưởng thành. Vào ngày Seijin no Hi, các bạn gái sẽ mặc Kimono và làm tóc trang điểm rực rỡ. Trong khi đó, các bạn trai sẽ mặc hakama (kimono dành cho nam) hoặc vest để tham dự lễ hội. Ngày Lễ trưởng thành luôn là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của các thanh niên Nhật Bản. Bộ Kimono dành cho các bạn gái mặc dịp này là Kimono Furisode, với màu sắc rực rỡ, tươi trẻ dành riêng cho các bạn trẻ và chưa kết hôn. Một cô gái trong bộ kimono truyền thống bước lên tàu điện trở về nhà sau Lễ trưởng thành ở Tokyo. Ngoài ý nghĩa để chúc mừng, khuyến khích và động viên thanh niên Nhật Bản nhận thức về sự trưởng thành thì đây còn là lúc họ cần phải thoát ra khỏi cuộc sống bao bọc của gia đình. Sau Lễ trưởng thành, thanh niên Nhật Bản sẽ bắt đầu một cuộc sống tự lập, khẳng định sự tồn tại độc lập của bản thân.

