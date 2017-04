Chùm ảnh: Tiếng vĩ cầm ở Mosul

Ameen Mukdad, 28 tuổi, là một nghệ sỹ chơi vĩ cầm (violin) ở Mosul (Iraq), người đã sống dưới chế độ hà khắc của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong 2 năm rưỡi. Dưới chế độ của IS, mọi hình thức giải trí đều bị cấm nhưng Ameen vẫn bí mật chơi nhạc ở nhà cùng với vài nghệ sỹ khác. Họ chơi thật nhỏ và đóng kín hết cửa sổ để tránh bị phát hiện. IS đã phá hủy gần như mọi thứ ở Mosul, trong đó có cả cây vĩ cầm của Ameen. Anh đã trốn khỏi đây đến Baghdad sau khi các tay súng IS xông vào nhà anh, tịch thu cây vĩ cầm và cáo buộc những bản nhạc anh chơi là vi phạm luật lệ Hồi giáo hà khắc dòng Sunni của chúng. Vì thế, ngay khi được trở lại Mosul, Ameen đã quyết định tổ chức một buổi độc tấu tại đền Nabi Yunus ở phía Đông Mosul. Ameen cho rằng đây là biểu tượng của sự đoàn kết. Ngôi đền, nay chỉ còn là đống đổ nát này, vốn là nơi linh thiêng đối với cả người theo đạo Hồi và đạo Cơ đốc. Nó được người theo đạo Cơ đốc gọi là “Lăng mộ của Jonas”, còn người Hồi giáo gọi là “Đền thờ Nhà Tiên tri Younis”. “Đây là nơi dành cho tất cả mọi người chứ không riêng cho giáo phái nào”, Ameen nói về đền Nabi Yunus. “Daesh (IS) không đại diện cho tôn giáo nào cả mà là một hệ tư tưởng đàn áp tự do. Tất cả những gì về Daesh đều sai trái.” Bản nhạc mà Ameen chơi là do anh bí mật soạn khi sống dưới luật lệ hồi giáo hà khắc cùng tiếng bom đạn rền vang mỗi ngày vì giao tranh giữa quân đội Iraq và IS. “Tôi muốn nhân cơ hội này gửi một thông điệp đến thế giới, chống lại chủ nghĩa khủng bố và tất cả những tư tưởng cản trở hòa bình cũng như vẻ đẹp của âm nhạc”, anh nói. “Những ai phản đối âm nhạc đều là người xấu”. Buổi hòa nhạc này được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội. Đây là một hành động dũng cảm khi mà phiến quân vẫn kiểm soát thành cổ phía bên kia sông Tigris. Chính những binh sỹ Iraq ban đầu cũng không dám đảm bảo an toàn cho buổi hòa nhạc này khi từ đây họ vẫn có thể rõ tiếng đạn rocket nổ. Người dân Mosul vẫn còn quá sợ hãi dù IS đã bị đẩy lùi khỏi một phần thành phố này cách đây 6 tháng, nhưng vẫn có 20 khán giả, chủ yếu là thanh niên trai tráng, dũng cảm tham dự buổi hòa nhạc của Ameen./.

Ameen Mukdad, 28 tuổi, là một nghệ sỹ chơi vĩ cầm (violin) ở Mosul (Iraq), người đã sống dưới chế độ hà khắc của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong 2 năm rưỡi. Dưới chế độ của IS, mọi hình thức giải trí đều bị cấm nhưng Ameen vẫn bí mật chơi nhạc ở nhà cùng với vài nghệ sỹ khác. Họ chơi thật nhỏ và đóng kín hết cửa sổ để tránh bị phát hiện. IS đã phá hủy gần như mọi thứ ở Mosul, trong đó có cả cây vĩ cầm của Ameen. Anh đã trốn khỏi đây đến Baghdad sau khi các tay súng IS xông vào nhà anh, tịch thu cây vĩ cầm và cáo buộc những bản nhạc anh chơi là vi phạm luật lệ Hồi giáo hà khắc dòng Sunni của chúng. Vì thế, ngay khi được trở lại Mosul, Ameen đã quyết định tổ chức một buổi độc tấu tại đền Nabi Yunus ở phía Đông Mosul. Ameen cho rằng đây là biểu tượng của sự đoàn kết. Ngôi đền, nay chỉ còn là đống đổ nát này, vốn là nơi linh thiêng đối với cả người theo đạo Hồi và đạo Cơ đốc. Nó được người theo đạo Cơ đốc gọi là “Lăng mộ của Jonas”, còn người Hồi giáo gọi là “Đền thờ Nhà Tiên tri Younis”. “Đây là nơi dành cho tất cả mọi người chứ không riêng cho giáo phái nào”, Ameen nói về đền Nabi Yunus. “Daesh (IS) không đại diện cho tôn giáo nào cả mà là một hệ tư tưởng đàn áp tự do. Tất cả những gì về Daesh đều sai trái.” Bản nhạc mà Ameen chơi là do anh bí mật soạn khi sống dưới luật lệ hồi giáo hà khắc cùng tiếng bom đạn rền vang mỗi ngày vì giao tranh giữa quân đội Iraq và IS. “Tôi muốn nhân cơ hội này gửi một thông điệp đến thế giới, chống lại chủ nghĩa khủng bố và tất cả những tư tưởng cản trở hòa bình cũng như vẻ đẹp của âm nhạc”, anh nói. “Những ai phản đối âm nhạc đều là người xấu”. Buổi hòa nhạc này được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội. Đây là một hành động dũng cảm khi mà phiến quân vẫn kiểm soát thành cổ phía bên kia sông Tigris. Chính những binh sỹ Iraq ban đầu cũng không dám đảm bảo an toàn cho buổi hòa nhạc này khi từ đây họ vẫn có thể rõ tiếng đạn rocket nổ. Người dân Mosul vẫn còn quá sợ hãi dù IS đã bị đẩy lùi khỏi một phần thành phố này cách đây 6 tháng, nhưng vẫn có 20 khán giả, chủ yếu là thanh niên trai tráng, dũng cảm tham dự buổi hòa nhạc của Ameen./.