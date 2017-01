Chùm ảnh Trung Quốc chìm trong khói bụi ô nhiễm

Khói mù nghiêm trọng ở Thiên Tân, Trung Quốc trong ngày 5/1. Những tòa nhà cao tầng dường như “biến mất” trong màn sương khói dày đặc vì ô nhiễm tại Tế Nam, Sơn Đông. Những người đàn ông và phụ nữ trung niên đeo khẩu trang khiêu vũ tại một quảng trường trong màn sương khói ô nhiễm tại Phú Dương, tỉnh An Huy. Người phụ nữ vội vàng di chuyển trên một cây cầu dành cho người đi bộ trong một ngày không khí bị ô nhiễm nặng tại Phú Dương, tỉnh An Huy. Người đi xe đạp phải đeo khẩu trang kín mít trong bối cảnh bầu không khí ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ống khói của một nhà máy vẫn “nhả" khói trong màn sương mù dày đặc khi Bắc Kinh đã ban hành báo động đỏ về ô nhiễm không khí. Trước tình trạng ô nhiễm, cơ quan môi trường Trung Quốc đã khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Sương khói mờ ảo vì ô nhiễm ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Thành phố Thượng Hải cũng chịu tác động của đợt khói mù do ô nhiễm không khí lần này. Toàn cảnh khu tài chính Phố Đông ở Thượng Hải trong màn sương khói dày đặc. Quang cảnh khu vực Tháp Jin Mao ở quận Puxi trong màn khói mù ô nhiễm ở Thượng Hải. Một nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Hà Bắc hiện lên mờ ảo giữa sương khói ô nhiễm dày đặc.

