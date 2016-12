Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây

Một người đàn ông Do Thái trong tấm khăn choàng cầu nguyên tại khu định cư của người Do Thái ở Amona, khu Bờ Tây ngày 18/12/2016. Giây phút nghỉ ngơi của các thiếu niên người Israel ở Amona, khu Bờ Tây. Công trường xây dựng các khu định cư của Israel ở Givat Zeev – khu vực bị chiếm đóng ở Bờ Tây. Những cậu bé Israel vô tư chơi đùa tại một căn nhà thuộc khu định cư ở Amona, khu Bờ Tây. Khu định cư Maale Adumim của Israel nằm cách ngôi làng Al-Eizariya của Palestine không xa. Binh lính Israel làm nhiệm vụ tại một trạm xe buýt gần khu định cư Do Thái Ariel ở Bờ Tây. Một cậu bé người Israel làm động tác ngắm bắn bằng khẩu súng của một binh sĩ Israel làm nhiệm vụ gần khu định cư Kiryat Arba ở Bờ Tây. Người đàn ông Israel có tên Elad Ziv chuẩn bị bữa ăn cho gia đình trong một ngôi nhà thuộc khu định cư Amona ở Bờ Tây. Hai thanh niên Israel thiết kế một ngôi nhà bằng gỗ ở khu định cư Amona của người Do Thái ở Bờ Tây. Các thanh niên Israel di chuyển một thùng chứa nước làm rào chắn tạm thời tại khu định cư Amona ở Bờ Tây. Người đàn ông cùng xe hàng đầy ắp rời siêu thị Shufersal của Israel ở Bờ Tây, gần khu định cư Mishor Adumim của người Do Thái. Một sinh viên ôm đứa con trên tay trong lúc say sưa đọc sách tại học viện Bnei David – ngôi trường nằm ở khu định cư Eli của người Do Thái ở Bờ Tây. Sân bóng rổ tại khu định cư Amona của người Do Thái ở Bờ Tây. Các sinh viên thích thú luyên tập thể thao trong khuôn viên học viện Bnei David – ngôi trường nằm ở khu định cư Eli của người Do Thái ở Bờ Tây. Ánh bình minh ở khu định cư Amona của người Do Thái ở Bờ Tây.

