Chùm ảnh: Vẻ đẹp thủ đô Moscow những ngày cuối đông

Mái vòm của Nhà thờ Holy Mandylion ở khu vực trung tâm Moscow trong ánh nắng sớm của mùa đông nước Nga. Nhà thờ Thánh Basil và quảng trường Vasilyevsky Spusk nhìn từ tháp Spasskaya. Quang cảnh quảng trường Ivanovskaya, nhà thờ Archangel, tháp chuông Ivan the Great và nhà thờ Assumption nhìn từ tháp Spasskaya. Quang cảnh quảng trường Đỏ nhìn từ tháp Spasskaya. Một góc của thủ đô Moscow nhìn từ tháp chuông Ivan the Great. Nét đẹp cổ kính của Moscow trong giá lạnh mùa đông. Một góc khác của quảng trường Đỏ nhìn từ tháp Spasskaya. Sân trượt băng GUM trên quảng trường Đỏ ở Moscow. Tuyết phủ trắng nhà thờ thánh Basil và quảng trường Vasilyevsky Spusk ở Moscow. Nắng vàng rực rỡ trong trên quảng trường Đỏ trong những ngày đầu của tháng cuối đông ở nước Nga. Vẻ đẹp yên bình của sông Moscow trong một ngày mùa đông đầy nắng. Quang cảnh thủ đô Moscow nhìn từ tháp chuông Ivan the Great.

