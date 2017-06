Có tới 34 tòa chung cư ở Anh không đảm bảo an toàn phòng cháy

Nước Anh sục sôi với “bê bối về an toàn nhà ở” sau khi kết quả kiểm tra cho thấy 34 tòa nhà chung cư tại 17 khu vực trên khắp nước không đáp ứng được các yêu cầu an toàn phòng cháy.

Bê bối này đang trở thành cái cớ để phe đối lập công kích Thủ tướng Anh Theresa May. Tòa chung cư Grenfell bốc cháy. Ảnh: Reuters.

Sau thảm họa cháy tòa nhà Grenfell Tower làm ít nhất 79 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích có thể không bao giờ được tìm thấy, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 24/6 lại thông báo có hơn 4.000 cư dân phải sơ tán khỏi một khu nhà ở phía Bắc thủ đô London vì lý do an toàn.

Nhà chức trách Anh đã yêu cầu các cư dân sống tại 800 căn hộ của 5 tòa tháp Chalcots Estate, ở phía Bắc London phải sơ tán do lo ngại nguy cơ cháy nổ, vì những tòa tháp này cũng có lớp sơn phủ bên ngoài tương tự như loại đã dùng cho tòa tháp Grenfell Tower.

Lớp sơn này chính là nguyên nhân khiến lửa lan rất nhanh khi xảy ra hỏa hoạn. Hội đồng địa phương cho biết sẽ mất 4 tuần để sơn sửa lại khu căn hộ Chalcots Estate.

Còn với những cư dân tại đây, họ cho biết mình “không còn chỗ để đi”. Họ nói: “Chúng tôi không có chỗ để đi. Chúng tôi được thông báo rằng sẽ được chuyển tới khu vực Hackney, hoặc mọi người sẽ ở trong các khách sạn. Tôi không biết cụ thể tình hình sẽ thế nào và không ai nói rõ cho chúng tôi mọi việc sẽ ra sao”.

“Mọi người chỉ có vài phút để quyết định sẽ làm gì với tất cả tài sản và đồ đạc của mình. Tôi cũng không biết nữa, với tôi đây là thời điểm rất rối ren”.

Chưa đầy 24 giờ sau thông tin sơ tán 4.000 cư dân này, nhà chức trách Anh tiếp tục thông báo 34 tòa nhà chung cư tại 17 khu vực từ London tới Manchester ở miền Bắc và tới Plymouth ở vùng bờ biển phía Tây Nam đất nước, đều không đáp ứng các bài kiểm tra an toàn.

Ngay lập tức có phản ứng trước kết quả này, lãnh đạo Công đảng đối lập tại Anh Jeremy Corbyn đã gọi đây là “mối đe dọa quốc gia”, đồng thời thúc giục Thủ tướng Theresa May nắm bắt tình hình và có biện pháp đối phó tương xứng. Trong đó, có việc triệu tập ủy ban an ninh tối cao Cobra để điều phối các nỗ lực đối phó giữa chính phủ và người dân.

Giây phút hãi hùng của cư dân thoát chết trong vụ cháy chung cư Anh VOV.VN - Trong vụ cháy tháp Grenfell, Fairbairn quấn khăn ẩm và lao qua màn khói đen, vấp phải nhiều thi thể trước khi thoát ra khỏi tòa chung cư ngụt lửa.

Trước đó, Thủ tướng Anh đã phải lên tiếng xin lỗi vì “hành động chậm trễ” của Chính phủ trong giải quyết vụ cháy tòa nhà Grenfell Tower.

Bà May cũng đáp trả lại nhà lãnh đạo đối lập rằng Chính phủ sẽ hành động ngay lập tức và đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu: “Chúng tôi đã yêu cầu nhà chức trách địa phương, ban quản lý các khu dân cư gửi mẫu vật liệu xây dựng các tòa nhà. Trong đó, có nhiều mẫu không vượt qua được kiểm tra an toàn. Một số tòa nhà có thể khắc phục ngay và tăng cường công tác phòng cháy nhằm đảm bảo an toàn. Nhưng cũng có những tòa nhà chúng tôi phải tạm thời sơ tán người dân để sửa chữa toàn bộ”.

Vụ cháy tòa nhà Grenfell Tower là thảm kịch hỏa hoạn gây chết người nghiêm trọng nhất tại London kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Sau vụ việc, nhà chức Anh đã tiến hành hàng loạt các cuộc kiểm tra an toàn với khoảng 600 toà nhà cao tầng trên khắp cả nước. Kết quả thu về là 34 tòa nhà chung cư tại 17 khu vực không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ. Trong đó, có những tòa chung cư ở London, Camden, Manchester, Plymouth, Portsmouth...

Hiện chưa rõ các gia đình đang sinh sống tại hàng chục tòa chung cư này có bị yêu cầu sơ tán hay không, tuy nhiên, kết quả kiểm tra sẽ được chia sẻ cho các chủ tòa nhà và lực lượng cứu hỏa để họ quyết định về bước tiếp theo./.