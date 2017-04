Cố vấn Steven Bannon bị rút khỏi Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 đã rút chiến lược gia trưởng của mình tại Nhà Trắng là ông Steve Banon khỏi Hội đồng an ninh quốc gia.

Ông Steve Bannon (Ảnh: Reuters)

Quyết định rút ông Steve Bannon khỏi Hội đồng an ninh quốc gia, nơi bao gồm nhiều quan chức cấp cao của nhóm chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, được coi là đòn bẩy đối với Cố vấn an ninh quốc gia McMaster, người mà nhiều quan chức cho biết không có được nhiều sự hợp tác với ông Steve Bannon.





Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết sự hiện diện của ông Steve Bannon tại Hội đồng an ninh quốc gia là không còn cần thiết sau khi Cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của ông Trump là Michael Flynn bị buộc từ chức hồi tháng 2 do bị cáo buộc có liên hệ với đại sứ Nga tại Mỹ trước khi ông Trump nhậm chức.

Ông Steve Bannon có mặt trong Hội đồng an ninh quốc gia để giám sát ông Flynn và từ trước tới nay ông mới chỉ tham gia một trong các cuộc họp thường kỳ của hội đồng này./.

