Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đi bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp

Kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ quyết định hệ thống chính trị mà quốc gia Trung Đông này sẽ theo đuổi trong tương lai, đó là tiếp tục chế độ Nghị viện như hiện nay hay chuyển sang chế độ Tổng thống, cũng như tái định hình các mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là quan hệ với phương Tây.

Hơn 55 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đủ tư cách đi bỏ phiếu để nói “không” hay “có” đối với kế hoạch cải cách Hiến pháp của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, trong đó đề cập khả năng xóa bỏ chức vị Thủ tướng tại nước này để thay vào đó sẽ tăng cường quyền hạn của Tổng thống.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h sáng 16/4, theo giờ địa phương, tức trưa nay theo giờ Việt Nam và sẽ đóng cửa vào lúc 17h chiều cùng ngày.

Nếu dành chiến thắng, Tổng thống Erdogan sẽ có những quyền hạn mở rộng hơn rất nhiều so với hiện nay, tại một quốc gia mà lâu nay chức vụ Tổng thống chỉ mang tính nghi thức và hơn nữa ông còn có thể tiếp tục tại vị đến năm 2029.

Ông Erdogan, 63 tuổi từng giữ chức Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2003-2014 trước khi đắc cử Tổng thống.

Phát biểu ngày 15/4, trong cuộc mít-tinh cuối cùng kêu gọi người dân ủng hộ cải cách Hiến pháp, ông Erdogan tuyên bố, ngày 16/4 sẽ là một ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi người dân Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất trong lịch sử đất nước.

“Cuộc trưng cầu ý dân sẽ quyết định tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ”, một số người dân chia sẻ. “Nó sẽ quyết định liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục các giá trị nền tảng hiện nay hay không.”

“Hi vọng những gì diễn ra hiện nay sẽ tốt cho đất nước”, một người dân khác cho biết. “Dù “có” hay “không” dành chiến thắng, chúng ta sẽ vẫn cùng nhau sống tại đất nước của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa đất nước tiến lên.”

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi cải cách này là thiết yếu để đảm bảo sự ổn định của đất nước và cho phép Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với những thách thức lớn về an ninh và kinh tế hiện nay.

Theo Tổng thống Erdogan, kết quả cuộc bỏ phiếu dự báo sẽ rất tốt đẹp và một tỷ lệ ủng hộ mạnh mẽ đối với cải cách hiến pháp sẽ là bài học dành cho phương tây.

Trên thực tế, trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Erdogan thường xuyên chỉ trích các chính sách của Liên minh châu Âu, với tuyên bố, hồ sơ ứng cử xin gia nhập Liên minh châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ bị lâm vào bế tắc suốt nhiều năm qua sẽ được xem xét lại ngay sau cuộc trưng cầu ý dân này.

Trước đó, một số nước châu Âu đã không cho phép các bộ trưởng trong chính quyền của Tổng thống Erdogan tổ chức các cuộc mít-tinh ở nước họ nhằm vận động cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cuộc trưng cầu nhằm mở rộng quyền lực cho tổng thống.

Trong khi đó, đảng Nhân dân cộng hòa đối lập (CHP) và đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd hôm qua cũng tổ chức mít-ting vận động những người nói "Không" với cuộc trưng cầu ý dân, cảnh báo cử tri cân nhắc lựa chọn một hệ thống nghị viện dân chủ hay một chế độ độc tài khi quyền lực tập trung quá nhiều vào tay Tổng thống.

Nếu yêu cầu cải cách hiến pháp được thông qua, thì đây sẽ là một cuộc cải cách mạnh mẽ nhất trong lịch sử chính trị Thổ Nhĩ Kỳ cũng như hệ thống lãnh đạo đất nước.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất đều cho thấy tỷ lệ cử tri nói “có” với cải cách hiến pháp đang chiếm ưu thế, song tỷ lệ này lại khá sít sao.

Theo các nhà phân tích, mối lo ngại lớn nhất của Tổng thống Erdogan chính là lá phiếu của cộng đồng người Kurd tại nước này và đảng cánh hữu dân tộc chủ nghĩa. Dù thủ lĩnh đảng này đã thể hiện sự ủng hộ đối với cải cách hiến pháp, nhưng trong nội bộ đảng vẫn còn nhiều chia rẽ.