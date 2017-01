Đàm phán hòa bình Syria sẽ được tổ chức vào ngày 20/2

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura hôm qua (31/1) cho biết, vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về vấn đề Syria đã được lên kế hoạch là sẽ diễn ra vào ngày 20/2.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đặc phái viên Mistura nói: “Tôi đã yêu cầu Hội đồng Bảo an dựa trên các cuộc thảo luận của tôi với Tổng thư ký hoãn cuộc đàm phán hòa bình Syria đến ngày 20/2. Chúng tôi muốn các cuộc đàm phán hoãn đến ngày 20/2 là muốn đưa ra một cơ hội để các bên tham gia đàm phán tại Astana thể hiện được chính mình. Nếu thỏa thuận ngừng bắn vững chắc thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp các cuộc đàm phán trở nên nghiêm túc”.

Trước đó, hôm 27/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc bảo trợ về cuộc xung đột ở Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) đã bị điều chỉnh lùi lại từ ngày 8/2 tới cuối tháng 2.

Cuộc đàm phán tại Astana, Kazakhstan do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ diễn ra hôm 24/1, đã đi tới việc thiết lập cơ chế 3 bên để giám sát và đảm bảo việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn, ngăn chặn mọi hành động khiêu khích.

Ngoài ra, Nga đã chuyển cho phe đối lập Syria bản dự thảo Hiến pháp mới của Syria do Nga soạn thảo, để họ nghiên cứu. Tuy nhiên, đại diện phe đối lập vũ trang Syria tuyên bố phe này từ chối xem xét dự thảo Hiến pháp Syria do Nga đề xuất, với lý do nhiệm vụ chính hiện tại là thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn. Theo người đại diện phe đối lập Syria, dự thảo Hiến pháp do bên ngoài đưa ra và không thể được chấp nhận.

Cuộc xung đột tại Syria bắt đầu bùng phát từ năm 2011 và đến nay đã làm hơn 310.000 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng người di cư trầm trọng tại châu Âu./.