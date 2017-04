Đột nhập “đại bản doanh” của các nữ hoàng livestream Trung Quốc

Ngành công nghiệp livestream mở ra cơ hội cho hàng chục nghìn người muốn được nổi tiếng ở Trung Quốc. Họ thu hút người hâm mộ và theo dõi kênh livestream của mình bằng tài năng ca hát, trò chuyện duyên dáng và khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm được quảng cáo. Tốc độ phát triển livestream tại Trung Quốc đã thu hút nhiều khoản đầu tư từ các đại gia công nghệ, như Tencent Holdings, Alibaba và Baidu. Họ hy vọng livestream có thể thúc đẩy các dịch vụ hiện tại, như thương mại điện tử, mạng xã hội và game. Taobao của Alibaba năm ngoái cũng đã ra mắt nền tảng livestream, cho phép người bán quảng cáo sản phẩm cho khách hàng theo thời gian thực. Không gian làm việc của một "nữ hoàng" livestream. Ngành công nghiệp livestream mới xuất hiện tại Trung Quốc cách đây 3 năm, nhưng năm ngoái đã tạo ra doanh thu hơn 30 tỷ NDT (4,3 tỷ USD). Theo ước tính của China Renaissance Securities, con số này sẽ tăng gấp 3 vào năm 2020. Deng Jian - Chủ tịch Three Minute TV - một công ty cung cấp người dẫn chương trình cho hàng chục website livestream cho biết, họ có một cỗ máy sản xuất để phục vụ ngành này. Tại một tòa nhà văn phòng ở ngoại ô Bắc Kinh, hàng chục người dẫn chương trình nữ của Deng làm việc theo ca. Mỗi người ngồi trong một buồng nhỏ trang trí như phòng ngủ, đối diện màn hình máy tính. Nhiệm vụ của họ là hát và trò chuyện với người hâm mộ, khuyến khích họ mua quà ảo, như hoa hồng, xe thể thao hay biệt thự. Số tiền mua quà sẽ được phân chia giữa website, công ty môi giới và người dẫn chương trình. Những cô gái này càng xinh đẹp, họ càng nổi tiếng và sẽ kiếm được tiền khi người hâm mộ và theo dõi mua những món quà ảo của họ. Livestream cũng thúc đẩy các ngành đi kèm, như môi giới người dẫn chương trình, cho vay tiêu dùng hay thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ. Three Minute TV còn sắp xếp phẫu thuật thẩm mỹ cho người dẫn chương trình, lo các thủ tục vay để làm phẫu thuật, chụp ảnh quảng cáo người dẫn và giúp họ tìm kiếm cơ hội. Jin Xing - người sáng lập ứng dụng môi giới phẫu thuật thẩm mỹ Soyoung ước tính khoảng 95% người dẫn chương trình đã trải qua phẫu thuật để cải thiện ngoại hình. Jing Qi, một người dẫn chương trình bán thời gian của Three Minute TV cho biết mục tiêu của cô là trở nên nổi tiếng, đủ để mở cửa hàng thương mại điện tử riêng. "72 giờ phẫu thuật để đổi lấy 3-5 năm ngoại hình đẹp là hoàn toàn xứng đáng", cô nói. Tháng 12 năm ngoái, 344 triệu người Trung Quốc đã xem các trang livestream. Đó mới chỉ tương đương 47% người dùng Internet tại đây. Nước này hiện có khoảng 150 trang livestream, chủ yếu có nội dung giải trí. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, sau thời kỳ tăng trưởng bùng nổ, rất ít nền tảng livestream có thể tồn tại tiếp. Giới chức Trung Quốc đã đóng cửa hàng loạt trang livestream cung cấp nội dung phi pháp. Hồi tháng 7/2016, Bộ văn hóa Trung Quốc cho biết đã đóng cửa hàng nghìn phòng livestream, và phạt nhiều kênh lớn vì nội dung "bạo lực, khiêu dâm, không phù hợp thuần phong mỹ tục". Dù vậy, triển vọng của ngành này vẫn rất hấp dẫn với hàng nghìn người trẻ Trung Quốc muốn nổi tiếng./.

