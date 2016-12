Đức duy trì mức độ cảnh báo cao trước mối đe dọa khủng bố

Ngày 23/12, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere chính thức xác nhận thông tin nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Berlin, Anis Amri đã bị tiêu diệt tại thành phố Milan của Italy. Cảnh tượng tan hoang tại khu chợ Giáng sinh Berlin khi vụ tấn công xảy ra. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi được thông báo rằng, cảnh sát Italy đã kiểm tra chéo dấu vân tay, danh tính và khẳng định đó chính là nghi phạm lái chiếc xe tải tấn công chết người ở khu chợ giáng sinh ở Berlin ngày 19/12 vừa qua… Mặc dù vậy, mức độ đe dọa liên quan đến các cuộc khủng bố vẫn còn cao và luôn rình rập. Vì thế, tôi thông báo, các biện pháp an ninh cao nhất vẫn được giữ nguyên trong thời gian này tại Đức”, ông Maiziere nói.

Ông Maiziere cũng cho biết sẽ sớm thảo luận với Bộ trưởng Tư pháp nước này về những thay đổi cần thiết liên quan đến các quy định trục xuất người tị nạn.

Trong một diễn biến liên quan, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng ngày đã lên tiếng xác nhận đối tượng bị cảnh sát Italy bắn chết ở gần thành phố Milan chính là thủ phạm vụ tấn công bằng xe tải gây thương vong lớn tại chợ Giáng Sinh ở Berlin (Đức) hôm 19/12 vừa qua.

Nhóm này khẳng định, tên Anis Amri chính là một chiến binh IS đã thực hiện vụ tấn công nhằm trả thù việc Đức đang tham gia vào chiến dịch chống IS tại Trung Đông do Mỹ đứng đầu./.