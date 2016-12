Đức gắt gao truy lùng nghi phạm mới trong vụ tấn công tại Berlin

Chưa đầy 24 giờ sau khi thả tự do cho 1 người nhập cư Pakistan bị bắt nhầm vì tình nghi có liên quan đến vụ tấn công tại Berlin, cảnh sát Đức tiếp tục truy lùng gắt gao một nghi phạm mới.

Các cuộc khám xét đã diễn ra tại khu trại tị nạn của người di cư ở Emmerich và 2 căn hộ tại Thủ đô Berlin để truy tìm nghi phạm mới người Tunisia, 24 tuổi, tới Đức hồi tháng 7/2015. Cảnh sát Đức đã công bố 2 bức ảnh của nghi phạm mới và treo thưởng 100.000 euro cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ tên này.

Giới chức Đức cảnh báo có thể có nhiều hơn một nghi phạm đang lẩn trốn sau vụ tấn công tại khu chợ Giáng sinh ở Berlin. (Ảnh: Reuters)

Hôm qua (21/12), cảnh sát Đức đã khám xét một khu trại dành cho người di cư ở thị trấn Emmerich trong nỗ lực truy lùng một người đàn ông Tunisia, bị tình nghi có thể liên quan đến vụ đâm xe tải vào chợ Giáng sinh ở Thủ đô Berlin.

Theo các nguồn tin an ninh, họ tìm thấy dưới ghế chiếc xe tải gây án giấy tờ tùy thân ghi tên Anis Amri, sinh năm 1992, tại thành phố miền Nam Tataouine của Tunisia.

Thông báo của Văn phòng Công tố Liên bang Đức mô tả, tên Anis Amri cao khoảng 1,78 mét, nặng 75 kg, với tóc đen và mắt nâu. Tên này chủ yếu sống ở Berlin từ tháng 2/2016 và gần đây sống tại Tây North Rhine-Westphalia.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp an ninh khẩn cấp hôm 21/12, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere xác nhận việc truy lùng nghi phạm mới.

“Chúng tôi đã xác định một nghi phạm mới và đang tích cực truy lùng người này. Song tôi phải nói rằng đây là nghi phạm và chưa thể cho là thủ phạm. Các lực lượng chức năng Đức đang tiếp tục điều tra theo tất cả các hướng. Mọi dấu vết và manh mối đều được xem xét kỹ lưỡng. Nghi phạm này đã được bổ sung vào danh sách truy nã”, Bộ trưởng Thomas de Maiziere cho biết.

Báo Sueddeutsche Zeitung của Đức cũng đưa tin, kẻ tình nghi này có liên hệ với một mạng lưới có tên Abu Walaa đi theo tư tưởng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tờ báo không nêu nguồn tin trích dẫn của mình, song cho biết thêm kẻ tình nghi này đã nộp đơn xin tị nạn và đã được chấp thuận.

Cảnh sát Đức cảnh báo nghi phạm thực sự vẫn đang chạy trốn, có thể mang theo vũ khí và thực hiện các vụ tấn công mới. Hiện các nhà điều tra Đức vẫn chưa thể khẳng định vụ đâm ô tô vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin làm 12 người chết và 50 người khác bị thương, là do 1 hay nhiều kẻ thực hiện.

Cùng ngày hôm qua, các khu chợ Giáng sinh tại Berlin đã mở cửa trở lại sau 1 ngày tạm ngừng hoạt động vì vụ tấn công bằng xe tải tối ngày 19/12. Đức đã tăng cường an ninh tối đa để bảo vệ các khu chợ Giáng sinh và cả những địa điểm có thể trở thành mục tiêu tấn công, trong đó có sân bay.

Để đảm bảo an ninh trên khắp nước Đức, các biện pháp kiểm tra biên giới cũng được tăng cường. Ông Christian Altenhofen, người đứng đầu sở chỉ huy cảnh sát tại sân bay Frankfurt cho biết, các biện pháp an ninh và kiểm soát đang được triển khai cao độ tại sân bay Frankfurt. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng sử dụng các biện pháp kiểm tra biên giới đặc biệt nhằm đảm bảo an ninh ở mức cao hơn.

Trong khi đó, cảnh sát tại thành phố Munich cũng không thể lơ là trước bất cứ tình huống nào để bảo vệ trận bóng đá diễn ra tối qua (theo giờ địa phương) tại thành phố này.

Đức ráo riết tìm thủ phạm khủng bố, Pháp tăng cường an ninh cao độ VOV.VN - Trong tình hình hiện nay, Pháp là nơi có nguy cơ bị khủng bố cao nhất do có các chợ Noel truyền thống thu hút mức người tham quan kỷ lục. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Munich Thomas Baumann nói: “Kẻ tấn công tại Berlin vẫn chưa bị bắt giữ, do đó, cảnh sát trên toàn nước Đức đang trong giai đoạn cảnh giác, nhạy cảm trong mọi tình huống. Cảnh sát tại Munich cũng đang nỗ lực hết mình với trực giác và kinh nghiệm hành động”.

Thời điểm trước lễ Giáng sinh, các khu chợ truyền thống tại Đức thu hút rất nhiều du khách quốc tế. Do đó, đây là thời điểm nhạy cảm an ninh trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với mối đe dọa khủng bố chưa từng có.

Vụ tấn công tại khu chợ Giáng sinh ở Thủ đô Berlin tối 19/12 một lần nữa cho thấy tội ác kinh hoàng mà chủ nghĩa khủng bố gieo rắc. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm cho hành động bạo lực mới nhất nhằm vào châu Âu này./.