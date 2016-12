Đức ráo riết tìm thủ phạm khủng bố, Pháp tăng cường an ninh cao độ

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ tấn công ở Berlin. Trong khi đó, đại diện Viện Công tố Đức khẳng định có sự tương đồng giữa vụ khủng bố tại Berlin và vụ khủng bố hồi tháng 7 tại Nice (Pháp) từ cách thức tiến hành đến việc lựa chọn địa điểm. An ninh được tăng cường ở các chợ Noel tại Strasbourg, Pháp.

Trong lúc này, Cảnh sát Đức tiếp tục ráo riết tìm kiếm nghi phạm đã tiến hành vụ tấn công và bắn chết người lái xe Ba Lan. Người dân Berlin chứng kiến cảnh nhiều cảnh sát mặc áo giáp đi tuần trên đường phố an ninh được siết chặt tối đa. Trước đó, cảnh sát Đức đã trả tự do cho công dân Pakistan bị bắt lúc đầu do nghi là kẻ khủng bố.

Tại Pháp Bộ trưởng nội vụ tuyên bố an ninh lập tức được tăng cường tại các chợ Noel, trong đó nhiều biện pháp đã được áp dụng tại hai chợ lớn nhất là Chợ Noel châu Âu tại Strasbourg và tại Paris. Bộ trưởng nội vụ Pháp cũng ngay lập tức có mặt tại Strasbourg để chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh.

Tại Strasbourg- thủ đô Noel châu Âu cũng là vùng sát biên giới với Đức, đe doạ khủng bố chính là đe doạ lớn nhất với ngày hội tại đây, đặc biệt là khi cách đây hơn 1 tháng, cảnh sát Pháp đã phá vỡ một mạng lưới khủng bố lớn trong đó có 4 phần tử cực đoan cư trú tại Strasbourg và một trong những âm mưu mà chúng dự định tiến hành chính là khủng bố hội chợ Noel Strasbourg.

Tuy nhiên, bất chấp mối đe doạ đó, chính quyền địa phương vẫn quyết định duy trì chợ Noel nổi tiếng bậc nhất ở châu Âu này, bằng cách thực thi các biện pháp an ninh nghiêm ngặt chưa từng có.

Bất chấp mối lo an ninh, các khu chợ Noel ở Strasbourg vẫn thu hút đông người tới tham quan, mua sắm.

Cụ thể, toàn bộ khu vực trung tâm phố cổ của Strasbourg, nơi diễn ra chợ Noel năm nay, được biến thành một pháo đài. Có khoảng 15 điểm kiểm soát được lập ra quanh chợ để kiểm soát mọi du khách vào chợ. Tất cả các phương tiện giao thông bị cấm di chuyển trong khu vực trung tâm và bị cấm đỗ ở các phố lân cận.

Rút kinh nghiệm đau lòng từ vụ khủng bố Nice hồi tháng 7, các trụ sắt chống xâm nhập được dựng lên để ngăn chặn ý đồ dùng xe tải lao vào đám đông trong chợ. Ở các đường phố được phép lưu thông hay trên các đường tàu điện mặt đất, cũng lập các gờ giảm tốc để buộc các phương tiện giảm tốc khi đi qua.

Và để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một bệnh viện dã chiến đã được lập ra ngay tại quảng trường Kleber, nơi trước đây vốn luôn có truyền thống dựng một cây thông Noel cao đến 30m. Cuối cùng là hàng nghìn cảnh sát, hiến binh và quân đội Pháp sẽ đi tuần tra thường xuyên trong khu vực trong và ngoài chợ Noel./.