Giá lạnh hoành hành tại châu Âu khiến hơn 60 người thiệt mạng

Ngày 10/1, đợt giá lạnh đang hoành hành tại châu Âu kể từ giữa tuần trước đang tiếp tục gây thiệt hại về người, với 6 nạn nhân mới tại Ba Lan và 6 người khác tại Rumani, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng vì giá rét tại châu Âu lên đến 61 người.

Theo thông tin từ Trung tâm an ninh quốc gia, Ba Lan, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt giá lạnh này, ghi nhận nhiệt độ xuống tới -20 độ C ở một số khu vực. Hiện Chính phủ Ba Lan đang cung cấp nơi trú ẩn tạm thời và chăn ấm cho người vô gia cư, cũng như sẵn sàng cứu hộ khẩn cấp trong đợt bão tuyết này.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cứu một chiếc xe bị mắc kẹt dưới tuyết. (ảnh: EPA).

Ông Dawid Marciniak-một quan chức cảnh sát Ba Lan nói: “Chúng tôi thường hay tuần tra tại khu vực tập trung đông người vô gia cư. Chúng tôi đã cung cấp cho họ những đồ cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch đưa họ đến trung tâm tiếp nhận người vô gia cư”.

Ba Lan là quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh nhất tại châu Âu khi chỉ trong 3 ngày cuối tuần qua đã có tới 20 người chết do giá rét, hầu hết là do thân nhiệt giảm đột ngột, bị ngạt thở do hệ thống lò sưởi hư hỏng. Nhà chức trách Ba Lan dự báo số người tử vong có thể tăng lên vào cuối tuần, khi giá lạnh vẫn không có dấu hiệu giảm.

Tại Rumani, theo thông báo của Bộ Y tế nước này, trong thống kê chính thức đầu tiên, trên toàn quốc đã có 6 người tử vong vì cơ thể bị hạ nhiệt bất thường trong vòng 6 ngày qua. Từ ngày 10/1, toàn lãnh thổ Rumani được đặt trong tình trạng cảnh báo về “nhiệt độ băng giá”. Nhiệt độ đo được tại Rumani xuống tới âm 32 độ C ở miền Trung đất nước.

Nhiệt độ xuống quá thấp đã khiến các trường học ở thủ đô Bucuresti và vùng Constanta, phía Đông Nam phải đóng cửa. Lưu thông trên sông Danube đã phải tạm dừng kể từ ngày hôm qua, cho đến khi có thông báo mới do các khối băng hình thành trên sông. Các bến cảng trên Biển Đen cũng phải đóng cửa trong ngày 10/1 vì gió lớn.

Ngoài ra, hàng loạt quốc gia châu Âu khác cũng đang bị bao phủ bởi thời tiết lạnh bất thường có lúc xuống đến âm 15 độ C và tuyết rơi dày ngay tại những nước thường có khí hậu ôn hòa như Italy và Hy Lạp. Tại Italy, 8 người đã chết do giá rét. Nhiều nơi ở miền Nam Italy tuyết đóng thành lớp dày 1 mét gây tê liệt hệ thống giao thông đường bộ và hàng không khi có hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, hàng loạt tuyến đường sắt ở nước này cũng phải ngưng hoạt động, nhiều trường học phải đóng cửa.

Còn tại Hy Lạp, ngay cả một số hòn đảo của nước này, vốn nổi tiếng với thời tiết đầy nắng và ấm áp, cũng bị bao phủ trong tuyết. Các tuyến đường đều tạm ngừng hoạt động tại phần lớn miền Bắc Hy Lạp vì băng tuyết.

Ông Yannis Bousoulas-quan chức vùng Marathonas nói: "Tình hình khó khăn, có nhiều tuyết, chúng tôi đã phải huy động máy móc hạng nặng để dọn tuyết. Chính vì thế mới giữ được cho các tuyến đường giao thông chính mở cửa trở lại, nhưng hiện nay tuyết rơi rất dày khiến công việc trở nên khó khăn”.

Thời tiết giá rét cũng khiến nhiều nơi ở Hy Lạp phải ban bố tình trạng khẩn cấp, trong khi tại thành phố lớn thứ hai đất nước, Thessaloniki, nhiều chuyến bay bị hủy do tuyết dày.

Bão tuyết lớn cũng đã tràn tới Thổ Nhĩ Kỳ làm tê liệt thành phố Istabul với lớp tuyết rơi dày 65 cm, làm hàng trăm chuyến bay bị hủy.