Giá rét tại châu Âu: Thảm kịch với những người di cư

Tuyết rơi liên tục và nhiệt độ giảm sâu ở khắp châu Âu trong những ngày qua đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, đa số là người vô gia cư và người di cư. Nhiệt độ có lúc xuống dưới -26 độ C khiến mặt nước đóng băng ở biển Adriatic, sông Danube và nhiều sông hồ khác tại châu Âu. Những khối không khí lạnh từ cực Bắc, khu vực Bắc Âu, tràn xuống Trung Âu là nguyên nhân của đợt lạnh này. Hàng dài người di cư xếp hàng trong mưa tuyết chờ nhận thức ăn miễn phí bên ngoài một nhà kho hải quan bỏ hoang tại Belgrade, Serbia. (Ảnh: Reuters)

Ba Lan là quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh nhất khi chỉ trong 3 ngày cuối tuần qua đã có tới 20 người chết do giá rét, hầu hết là do thân nhiệt giảm đột ngột, bị ngạt thở do hệ thống lò sưởi hư hỏng.

Theo Trung tâm an ninh quốc gia Ba Lan, số người thiệt mạng do hạ thân nhiệt trong tiết trời giá rét ở nước này đã lên đến 65 người, kể từ đầu tháng 11/2016. Nhiệt độ nhiều vùng tại nước này thậm chí còn xuống mức dưới -20 độ C. Trong khi đó, tại Cộng hòa Séc, đợt giá rét này đã làm ít nhất 6 người chết từ cuối tuần qua, phần lớn là những người vô gia cư.

Tại các nước vùng Balkan, nhiệt độ cuối tuần qua đã giảm xuống -28 độ C ở Macedonia. Còn tại Serbia, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận hôm 8/1 vừa qua tại khu vực Tây Nam nước này, với nền nhiệt hạ xuống còn -33 độ C.

Thời tiết khắc nghiệt đã khiến cuộc sống của hàng nghìn người nhập cư tìm cách vào châu Âu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Theo Tổ chức Bác sĩ không biên giới, khoảng 1.500 người di cư từ châu Á và Trung Đông đã phải tìm chỗ trú trong các nhà kho bỏ hoang ở Serbia để chống chọi với thời tiết giá rét và nhiệt độ có khi xuống tới -15 độ C vào ban đêm.

Tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thủ đô Belgrade, hàng trăm người, chủ yếu là người Afghanistan và Pakistan ngủ trên mặt sàn bê tông lạnh buốt, nghi ngút khói đen do đốt rác thải bằng nhựa để sưởi ấm.

Anh Amin Jahn, một người nhập cư từ Pakistan nói: “Thời tiết quá lạnh. Đêm qua chúng tôi đã không thể ngủ được. Tất cả ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm. Tôi nghĩ nhiệt độ phải xuống dưới -15 độ C. Chúng tôi phải ở đây vì thời tiết quá xấu và tuyết rơi nhiều”.

Theo các nhà chức trách Serbia, ước tính tại nước này có khoảng 7.000 người di cư, trong đó phần lớn là từ Afghanistan, Iraq hay Syria. Nhiều người đang dựng lều tạm tại khu vực biên giới phía Bắc của Serbia, với hy vọng có thể sớm được vào Hungary.

Năm ngoái, Hungary đã tiếp nhận 30.000 hồ sơ xin tị nạn, song mới chỉ có chưa đầy 1 nửa trong số đó được thông qua. Ngoài ra, gần 20.000 người đã từ bỏ con đường nhập cư chính thức và đã cố gắng vào Hungary bằng các con đường bất hợp pháp.

Bà Milana Radosavjevic thuộc Tổ chức Bác sĩ không biên giới nói: “Thời tiết quả thực rất lạnh, có những nơi nhiệt độ xuống tới -20 độ C. Cuộc sống của những người nhập cư là rất khó khăn. Rất nhiều người đã mắc các bệnh về nhiễm trùng đường hô hấp và thậm chí một số người đã bị viêm phổi, viêm phế quản. Thực sự tình hình của họ rất tồi tệ”./.