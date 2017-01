Giao tranh làm gián đoạn việc cứu trợ tại phía đông Syria

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc ngày 17/1 thông báo, đã tạm ngừng thả hàng cứu trợ cho người dân tại thành phố Deir al-Zor, phía đông Syria, do giao tranh tiếp diễn nghiêm trọng.

Chương trình Lương thực thế giới đã tiến hành 117 đợt thả hàng cứu trợ cho 110.000 người dân trong thành phố kể từ tháng 4 năm ngoái. Đợt thả hàng viện trợ cuối cùng là vào ngày 15/1 vừa qua.

Những cuộc giao tranh ở Deir al-Zor biến thành phố này thành một đống đổ nát. (ảnh: Reuters).

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sỹ), người phát ngôn của chương trình lương thực thế giới Bettina Luescher cho biết: “Chúng tôi đã phải tạm dừng các hoạt động thả hàng cứu trợ tại Deir al-Zor vì lý do an ninh và nhiều lý do khác liên quan đến hoạt động này”.

“Giao tranh diễn ra nghiêm trọng bên trong và ngoài khu vực máy bay cứu trợ hạ cánh, cũng như ở một số địa điểm phân phát lương thực cho người dân trong thành phố. Chương trình Lương thực thế giới và các đối tác không thể mạo hiểm mạng sống của các tình nguyện viên. Tình hình hiện nay rất nguy hiểm đối với những người thực hiện công việc cứu trợ”, bà Bettina Luescher nhấn mạnh.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát động cuộc tấn công dữ dội vào khu vực do quân chính phủ kiểm soát ở thành phố trong vòng một năm qua, nhằm mục đích chia cắt nơi đây với một căn cứ không quân của quân đội. Các đợt tấn công này đã gây thương vong đáng kể cho dân thường.

Bà Bettina Luescher cho biết thêm, hiện nay, Chương trình Lương thực thế giới đã có thể tiếp cận được với người dân khu vực phía đông thành phố Aleppo và tỉnh Idlip.

Tại phía đông Aleppo, tổ chức này đã cung cấp thức ăn cho hơn 50.000 người, đồng thời phối hợp với chính phủ Syria mở lại các cửa hàng lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, các đoàn xe cứu trợ vẫn không thể đi vào được nhiều khu vực đang bị bao vây và khu vực khó tiếp cận./.