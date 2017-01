Hiện trường vụ đánh bom xe ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ

Ô tô bốc cháy sau một vụ đánh bom xe ở thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5/1 (Ảnh: AP). Vụ nổ đã khiến một cảnh sát cùng 1 nhân viên tòa án thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương. Lực lượng cảnh sát được điều ngay đến hiện trường vụ nổ (Ảnh: AP). Vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày sau khi một đối tượng xả súng tại một hộp đêm ở thành phố Istanbul vào thời điểm giao thừa, làm 39 người thiệt mạng. Những người phụ nữ sợ hãi sau khi nghe tiếng nổ của vụ đánh bom xe (Ảnh: AP). Lực lượng cấp cứu đến ngay hiện trường, hỗ trợ những nạn nhân bị thương (Ảnh: AP). Người dân phản ứng sau vụ nổ (Ảnh AP). Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa về an ninh. Một loạt vụ đánh bom đã xảy ra tại quốc gia này trong hơn 18 tháng qua. (Ảnh: AP). Lực lượng an ninh và cứu trợ y tế đến hiện trường (Ảnh: AP). Một cảnh sát (người đứng giữa) bị xúc động mạnh tại hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: AP). (Ảnh AP) Lực lượng chức năng tìm kiếm dấu vết trên hiện trường vụ đánh bom xe (Ảnh AP). Lực lượng an ninh ngăn giữ hiện trường vụ đánh bom xe (Ảnh: AP) Cảnh sát đang nghiên cứu hiện trường vụ đánh bom xe ở thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: AP) Hôm 3/1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của Chính phủ nước này kéo dài thêm 3 tháng tình trạng khẩn cấp.

