Hình ảnh cận chiến trên các đường phố ở phía đông Mosul

Lực lượng phản ứng nhanh của Iraq đụng độ với IS. Một thành viên của lực lượng phản ứng nhanh Iraq ngồi trong chiếc xe quân sự trong cuộc chiến với IS ở quận Mithaq, đông Mosul. Lính Iraq được trang bị súng phóng lựu trong cuộc chiến với IS ở đông Mosul. Binh sĩ Iraq di chuyển tránh các tay súng bắn tỉa trong trận chiến ở quận Mithaq, đông Mosul. Một thành viên lực lượng phản ứng nhanh của Iraq một tay vẫn giữ súng, một tay cầm bông hồng trên đường đi tuần. Một thành viên lực lượng phản ứng nhanh của Iraq giúp đỡ dân thường rời khỏi khu vực đổ nát. Dân thường Iraq không có cách nào khác để bảo vệ gia đình và bản thân giữa 2 làn đạn ngoài việc tự làm những lá cờ trắng đầu hàng. Một người dân thường bưng trà ra mời lực lượng phản ứng nhanh của Iraq trong giờ phút nghỉ ngơi giữa những cuộc giao tranh ác liệt. Hai người dân thường vừa thoát khỏi thành trì của IS ở Mosul. Cách người dân thường Iraq di chuyển giữa những làn đạn nhờ sự yểm trợ của các tay súng bắn tỉa lực lượng phản ứng nhanh Iraq Khi không còn gì để che chắn, lá cờ trắng là hy vọng duy nhất của dân thường để sống sót giữa cuộc chiến khốc liệt. Khói đen báo hiệu giao tranh vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở Mosul. Thành phố Mosul nhìn từ trên máy bay quân sự như đã bị bằm nát. Một người lính Iraq bước ra khỏi ngôi nhà bị đạn bắn thủng lỗ chỗ sau các cuộc giao tranh với IS. Một người lính Iraq chuẩn bị vũ khí trước đợt giao tranh mới Lính Iraq đứng trước thi thể một tay súng IS Quân đội Iraq đã giải phỏng được 70% khu vực phía đông Mosul và hy vọng có thể kiểm soát toàn bộ khu vực này trong vài ngày tới.

