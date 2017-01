Hình ảnh những vụ tấn công đẫm máu trong ngày đầu Năm mới

Trong ngày đầu tiên của năm 2017, một chuyên gia chất nổ của Italy đã bị thương nặng khi tới để kiểm soát một thiết bị nổ đặt bên ngoài hiệu sách ở thành phố Florence, miền Trung Italy. (Ảnh: Lapresse) Cảnh sát nghi rằng, sự việc do tổ chức cực hữu có tên Casa Pound gây ra. (Ảnh: AP) Ngày 1/1, vụ tấn công nhằm vào một chốt kiểm soát của cảnh sát gần thành phố Najaf, Iraq khiến 7 nhân viên an ninh thiệt mạng và 17 người bị thương. (Ảnh: AFP) Trong một tuyên bố trên mạng internet sau đó, IS nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công ở Najaf. (Ảnh: lalibre) Một người bị thương trong vụ đánh bom ở Najaf được đưa đến bệnh viện. (Ảnh: iraqinews) Còn tại Brazil, ít nhất 11 người đã thiệt mạng khi một tay súng tấn công vào bữa tiệc và sau đó tự sát trong dịp lễ mừng Năm mới tại thành phố Campinas, miền Đông Nam nước này. (Ảnh: AFP) Cảnh sát bang Sao Paulo cho hay, nguyên nhân vụ xả súng có thể từ việc hắn trả thù sau ly hôn với vợ cũ. Người vợ này cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. (Ảnh: EPTV) Vụ tấn công gây thiệt hại lớn nhất về người khiến cả thế giới chấn động trong ngày đầu Năm mới là vụ tấn công hộp đêm Reina ở quận Ortakuy, thành phố Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP) Đã có ít nhất 39 người thiệt mạng, trong đó 16 người nước ngoài, và 69 người bị thương trong vụ tấn công này. (Ảnh: AP) Những người may mắn sống sót sau vụ xả súng vẫn chưa hết bàng hoàng. (Ảnh: REX) Kẻ tấn công lợi dụng đám đông hỗn loạn để bỏ trốn, hiện cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang truy tìm hung thủ. (Ảnh: AFP) http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/Mp9TS7A2bAOJ7lJosEqgQ/2017_01_02/Horrific_moment_Istanbul_gunman_opens_fire_in_Reina_nightclub_CHZO.mp4

