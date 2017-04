Hội đồng Bảo an LHQ liệu có thông qua được nghị quyết về Syria?

Trong ngày hôm nay (12/4), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về bản dự thảo nghị quyết yêu cầu Chính phủ Syria phối hợp điều tra về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hôm 4/4 tại tỉnh Idlib của Syria, làm hơn 80 người thiệt mạng. Bản dự thảo nghị quyết này do Anh, Pháp và Mỹ đề xuất. Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về Syria. (Ảnh: UN)

Dù đã có sửa đổi chút ít so với văn bản từng được trình hồi tuần trước, nhưng bản dự thảo này nhiều khả năng vẫn vấp phải sự phủ quyết của Nga - một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp vào lúc 19h GMT (tức 2h sáng 13/4 theo giờ Việt Nam). Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Nga để tăng cường sức ép yêu cầu Nga cân nhắc lại việc ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước đó, hôm qua (11/4), Anh, Pháp và Mỹ đã đệ trình một dự thảo nghị quyết mới lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo đó yêu cầu điều tra vụ việc được cho là tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft cho biết, dự thảo nghị quyết này sẽ yêu cầu chính phủ Syria hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra vụ tấn công tại Khan Sheikhun, thị trấn nằm trong quyền kiểm soát của phiến quân Syria ở tỉnh Idlib.

Nga được cho là sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình để cản trở biện pháp này. Nếu như vậy thì đây sẽ là lần thứ 8, Nga dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để ngăn chặn hành động chống lại chính quyền Syria.

Phát biểu bên lề hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Italy, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault kêu gọi Nga không dùng quyền phủ quyết đối với bản dự thảo nghị quyết về Syria.

“Chúng tôi kêu gọi Nga không sử dụng quyền phủ quyết đối với bản dự thảo nghị quyết mà Anh, Pháp và Mỹ đề xuất, và họ sẽ không gây ấn tượng bằng cách nhắm mắt làm ngơ đối với thảm họa này”, ông Jean-Marc Ayrault nói. Gặp gỡ Lavrov-Tillerson: Nga-Mỹ sẽ làm rõ vụ phóng tên lửa vào Syria? VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ngày 12/4 đã gặp nhau tại Moscow để trao đổi về vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy cho biết, chính quyền Syria sẵn sàng cho phép các chuyên gia quốc tế kiểm tra căn cứ quân sự của mình để tìm các dấu vết của vũ khí hóa học.

Ông Rudskoy nhấn mạnh Nga sẽ đảm bảo an ninh cho các chuyên gia tham gia vào cuộc kiểm tra đó. Ngoài ra, ông cũng cho biết phiến quân đang phát tán các hóa chất độc hại ở Khan Sheikhun, sân bay Jira, Gouta và phía Tây thành phố Aleppo. Theo ông, mục đích của những hành động này là tạo ra một cớ khác để cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học và nhằm kích động các vụ tấn công mới của Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã bắn tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của quân đội Syria với lý do để trả đũa vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun ở tỉnh Idlib.