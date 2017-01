Hỗn loạn tại sân bay quốc tế sau sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump

Người phụ nữ Hồi giáo chào đón mẹ cô đến từ Dubai trên chuyến bay Emirates 203 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở Queens, New York, ngày 28/1/2017. Anh Botan Mahmoud Hassour cho xem giấy tờ chứng minh anh làm việc cho quân đội Mỹ khi anh đang chờ được đến Mỹ sau khi có sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm cấm du khách đến từ 7 quốc gia Hồi giáo, trong đó có Iraq, ở Erbil, Iraq. Botan Mahmoud Hassour cho mọi người xem những bức ảnh của mình từ khi anh làm việc cho quân đội Hoa Kỳ. Nhiều người dân tham gia biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cư bên ngoài Terminal 4 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở Queens, New York. Mọi người tụ tập phản đối lệnh cấm nhập cư biểu tình bên ngoài Terminal 4 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở Queens. Thành viên Hội Đồng Thành Phố New York Carlos Menchaca diễn thuyết trước đám đông trong một cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cư, bên ngoài Terminal 4 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy. Người nhập cư Iraq Hameed Darwish đứng với nữ nghị sĩ Nydia Velazquez (bên phải) sau khi được thả tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York. Mọi người tụ tập trong một cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Trump. Người nhập cư Iraq Hameed Darwish ôm chầm lấy người nhà sau khi được thả tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở Queens. Một người biểu tình đi qua nhà ga số 4 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở Queens. Những người biểu tình tụ tập bên ngoài nhà ga số 4 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở Queens. Mark Doss, Luật sư của Dự án Hỗ trợ người tị nạn quốc tế tại Trung tâm Tư pháp đô thị nói chuyện điện thoại tại sân bay quốc tế John F. Kennedy. Hình ảnh một chiếc máy bay Qatar Airways được nhìn thấy gần một nhân viên làm việc tại đại lý du lịch ở Khartoum, Sudan ngày 28/1/2017.

