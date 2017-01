Indonesia thẩm vấn công dân trở về từ Syria do lo ngại khủng bố

Những người này bị giữ tại sân bay Soekarno- Hatta, sau đó giao cho đơn vị cảnh sát chống khủng bố thẩm vấn.

Theo cảnh sát chống khủng bố, những người này đang trong quá trình thẩm vấn. Nếu thấy họ có bất cứ liên quan nào đến hoạt động khủng bố, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra. Nếu không, những người này sẽ được trả về cho gia đình.

Sân bay quốc tế Soekarno- Hatta, Indonesia. (ảnh: AP).

Cảnh sát Indonesia cũng đang giám sát hàng chục người trở về từ Syria do lo ngại họ có thể liên quan đến các mạng lưới cực đoan, âm mưu tiến hành các vụ tấn công tại quê nhà.

Cảnh sát cũng đã tiêu diệt 33 nghi phạm, bắt giữ 170 người trong năm 2016 liên quan đến những âm mưu bất thành tiến hành các vụ tấn công khủng bố, tăng đáng kể so với năm 2015.

Indonesia từng đối mặt với các vụ tấn công do nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tuyên bố nhận trách nhiệm. Một vụ đánh bom và nổ súng ở trung tâm thủ đô Jakarta vào tháng 1/2016, làm 4 người thiệt mạng. Đây cũng là vụ tấn công đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà IS nhận trách nhiệm./.