Iran sẽ phản ứng quyết liệt hơn với các vụ tấn công khủng bố

Tuyên bố này đã được Tổng thống Hassan Rowhani đưa ra ngày 20/6 trong một sự kiện liên quan tới việc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn 6 quả tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất vào mục tiêu là các nhóm phiến quân tại Dayr al-Zawr ở miền Đông Syria hồi cuối tuần qua nhằm trả đũa cho vụ tấn công “kép” tại thủ đô Tehran khiến hàng chục người thương vong.

Tổng thống Iran Hassan Rowhani. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Iran Hassan Rowhani, quyết định nhắm mục tiêu vào một địa điểm cụ thể bằng tên lửa là nằm trong “lĩnh vực an ninh quốc gia” và quyết định này do Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) đưa ra.

Mặc dù lưu ý rằng các chính sách của Iran liên quan đến khu vực và các vấn đề toàn cầu vẫn không thay đổi, nhưng Tổng thống Iran quả quyết rằng nếu bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố ý tấn công hay gây tổn hại cho nước Cộng hòa Hồi giáo này thì họ sẽ nhận được "câu trả lời quyết liệt".

Nhấn mạnh các cuộc tấn công gần đây ở Tehran không phải là những nỗ lực đầu tiên của những kẻ khủng bố trên đất Iran, Tổng thống Rowhani cũng cho biết thêm rằng, các cơ quan tình báo và an ninh nước này cũng đã phá vỡ hàng chục âm mưu tấn công tương tự trong quá khứ.

Ngày 7/6 vừa qua, các tay súng có vũ trang đã tấn công tòa nhà quốc hội Iran và lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini ở thủ đô Tehran, khiến 17 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương. IS sau đó đã lên tiếng thừa nhận là thủ phạm thực hiện loạt vụ tấn công này./.