Iraq giành thêm bước tiến tại chiến trường Mosul

4 ngày sau khi triển khai đợt tiến công mới nhằm tái chiếm thành phố Mosul, thành trì lớn cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, quân đội nước này đã giành được những bước tiến tại các mặt trận phía Đông và Nam Mosul. Trong khi đó, IS lại liên tiếp gây ra các vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Baghdad và mới nhất là vụ tấn công hôm qua (1/1) gần thành phố Najaf khiến 7 nhân viên an ninh thiệt mạng. Lực lượng Iraq làm nhiệm vụ ở khu vực phía đông Mosul. (Ảnh: AFP)

Thông báo mới nhất ngày 1/1 của giới chức Iraq cho biết, các lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát khu vực Intisar ở phía Đông thành phố Mosul từ tay IS. Sau khi được lực lượng Iraq giải phóng, hàng trăm người dân đã sơ tán khỏi khu vực này.

Thiếu tướng Ali Lami thuộc Lực lượng cảnh sát liên bang Iraq cho biết: “Trong ngày thứ 4 của chiến dịch tiến công mới, lực lượng của chúng tôi đã giải phóng hoàn toàn khu vực Intisar và Siha. Lực lượng Iraq đang tấn công vào Salam và đã đụng độ với phiến quân. Chúng tôi đã tiêu diệt một số lượng lớn phiến quân cũng như phá hủy tuyến tiếp viện của chúng”.

Cùng ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã pháo kích một cứ điểm súng cối ở Mosul, cạnh hai tòa nhà trường học bỏ trống mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng để tấn công các lực lượng an ninh Iraq. Lực lượng liên quân nêu rõ không có người dân nào bị thương trong khu vực này.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn một số nguồn tin an ninh cho biết, phiến quân IS đang trà trộn lẫn với dân thường tại Mosul, trong khi các lực lượng Iraq đang cố gắng hết hức để tránh gây thương vong cho dân thường.

Hàng nghìn người dân Mosul đã sơ tán khi các lực lượng Iraq triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch giải phóng Mosul. Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay dù thiếu lương thực và nước uống song nhiều người dân vẫn ở lại thay vì sơ tán.

Trong phát biểu cuối năm 2016, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, nước này cần 3 tháng để loại bỏ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thành trì Mosul. Trước đó, nhà lãnh đạo Iraq nói sẽ giải phóng Mosul vào cuối năm 2016, song chiến dịch bị chậm bước tiến do các lược lượng Iraq cần bảo vệ người dân ở lại thành phố thay vì sơ tán như dự kiến.

Trong khi đó, tại các khu vực phía Nam Iraq những ngày qua liên tiếp chứng kiến các vụ tấn công đẫm máu do IS tiến hành. Cảnh sát Iraq cho biết, các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm qua đã tấn công một chốt kiểm soát của cảnh sát gần thành phố Najaf, khiến 7 nhân viên an ninh thiệt mạng và 17 người bị thương, trong đó có dân thường.

IS cũng nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ đánh bom trước đó một ngày nhằm vào khu mua sắm đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghdad, làm khoảng 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

IS chưa bao giờ kiểm soát được vùng lãnh thổ ở miền Nam Iraq, song thi thoảng chúng thực hiện một số vụ tấn công tại khu vực có đông người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống. Đến nay, IS đã mất phần lớn lãnh thổ mà nhóm này chiếm giữ ở miền Bắc và Tây Iraq từ năm 2014.

Mosul hiện là thành trì quan trọng cuối cùng của IS tại Iraq. Để mất thành trì Mosul, giấc mơ về một “Vương quốc Hồi giáo” của IS sẽ chấm dứt, đồng thời chứng minh chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đạt hiệu quả nhất trong hơn một thập kỷ qua./.