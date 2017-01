Iraq: Hầu hết chỉ huy của IS ở Mosul đã bị tiêu diệt

Giới chức quân sự Iraq hôm 19/1 cho biết, hầu hết chỉ huy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã bị quân đội Iraq tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ở thành phố Mosul trong 3 tháng qua.

Trung tướng chỉ huy chiến dịch tái chiếm phía đông Mosul Abdul Ghani al Assadi thông báo, tính đến ngày 18/1 gần như tất cả phần phía Đông của Mosul đã được quân đội chính phủ kiểm soát.

Quân đội Iraq tấn công Tổ chức Nhà nước IS tại Mosul. (Ảnh: Reuters)

Kế hoạch tiếp theo là lực lượng an ninh Iraq sẽ mở chiến dịch tấn công về phía Tây, tiến tới giải phóng hoàn toàn Mosul từ tay Tổ chức Nhà nước IS. Ông Assadi cho rằng, cuộc chiến sắp tới sẽ ít khó khăn hơn so với lo ngại ban đầu bởi đa số chỉ huy của IS ở Mosul đã bị tiêu diệt và lúc này lực lượng IS còn lại ở Mosul hỗn loạn như “rắn mất đầu”.

Chiều 19/1, quân đội Iraq tuyên bố đã giải phóng được huyện cuối cùng ở phía Đông, trong khi các cuộc không kích của lực lượng liên quân đã phá hủy hơn 50 tàu thuyền và sà lan của IS. Trước đó, quân đội Iraq cũng đã phá hủy 5 cây cầu bắc qua sông Tigirt - nối miền Đông và Tây Mosul chặn đứng đường tháo chạy và nguồn tiếp viện của IS.

Nếu chiến dịch giành lại Mosul do Liên quân quốc tế hậu thuẫn giành được thắng lợi sẽ là đòn chí mạng đối với IS và “đánh dấu chấm hết” cho “đế chế tự xưng” mà IS thiết lập ở Iraq và Syria. Kể từ tháng 10 năm ngoái, đã có hàng nghìn dân thường thiệt mạng và bị thương trong các giao tranh ác liệt tại chiến trường Mosul./.