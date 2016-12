Iraq khởi động giai đoạn 2 chiến dịch giải phóng Mosul

Hơn 5.000 binh sỹ và cảnh sát Iraq đã được triển khai tới các vùng ngoại ô phía Nam Mosul để tiến vào 6 quận phía Đông Nam, trong khi lực lượng chống khủng bố phụ trách một mũi tiến vào các quận al-Quds và Karama.

Quân đội Iraq tiến vào giải phóng Mosul. Ảnh: Reuters

Tướng Ali Freiji phụ trách chiến dịch phía Bắc Mosul của lực lượng an ninh Iraq cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch. Ba mũi tiến công đã bắt đầu được triển khai hướng tới trung tâm thành phố. Tại mũi tiến công phía Bắc, các đơn vị quân đội đã tiến được tới Sada và giành được quyền kiểm soát ngôi làng này”.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự được coi là có quy mô lớn nhất kể từ năm 2003 nhằm giành lại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq - cách thủ đô Baghdad 400km về phía Bắc hồi giữa tháng 10 vừa qua, tính đến nay, các lực lượng Iraq đã giải phóng được 1/4 diện tích thành phố Mosul, chủ yếu là ở phía Đông và đang tiến gần hơn tới Tigris, con sông chia cắt thành phố này.

Tuy nhiên, các lực lượng Iraq cũng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các tay súng IS hiện vẫn đang kiểm soát khu vực phía Tây Mosul. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 27/12 nói rằng, các lực lượng an ninh và quân đội Iraq cần có thêm 3 tháng để đánh bật IS tự xưng ra khỏi quốc gia Trung Đông này.

Theo ông Haider al-Abadi, sở dĩ cuộc chiến chống IS kéo dài hơn dự kiến là do quân đội Iraq ý thức được sự cần thiết phải tránh thương vong cho dân thường./.