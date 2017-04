Iraq không đổi mạng sống của người dân lấy chiến thắng ở Mosul

Lực lượng an ninh Iraq đang tiến đến khu vực đến thờ Al-Nuri biểu trưng cho sức mạnh của IS. Tuy nhiên, chiến dịch đang đạt được những bước tiến chậm hơn so với giai đoạn đầu, khi chính phủ kiểm soát được gần 3/4 thành phố chỉ trong vòng 5 tháng. Khói lửa bốc lên trong một cuộc giao tranh ở Mosul. (Ảnh: Reuters)

Trong 3 tuần qua, quân đội Iraq rất khó để đẩy nhanh chiến dịch khi có khoảng 400.000 dân thường vẫn bị mắc kẹt trong khu vực xung đột.

Một chỉ huy chiến dịch Mosul của quân đội Iraq, Tướng Abdul-Amir Rasheed Yarallaha khẳng định, ưu tiên hàng đầu của quân đội vẫn là tránh thương vong cho dân thường và bảo vệ cơ sở hạ tầng, mặc dù điều này có thể làm chậm bước tiến chống IS.

Ông Yarallaha cho biết: “Rất khó để xác định thời gian cụ thể chấm dứt chiến dịch Mosul, bởi vì giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở khu vực có đông dân cư, với hơn 400.000 dân thường nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Chúng tôi sẽ không hy sinh sự an toàn của người dân. Thời gian có thể kéo dài để kết thúc cuộc chiến này, nhưng mục tiêu của chúng tôi đó là giải phóng lãnh thổ và bảo vệ người dân với ít thiệt hại nhất về người và bảo vệ cơ sở hạ tầng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq hôm qua (9/4) cũng có chuyến thăm khu vực phía bắc Mosul. Trong cuộc điện đàm trước đó, ngày 8/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã cam kết với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi về việc tiếp tục ủng hộ quốc gia Trung Đông này trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.