IS hành quyết 33 người ở Syria

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh), sáng 5/4, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 33 người ở miền tỉnh miền Đông Bắc Syria Deir an-Zour.

Một vụ IS hành quyết 2 người đàn ông ngay trên đường phố ở Deir al-Zour trước đây. Ảnh: Iraq News.

Vụ hành quyết hàng loạt xảy ra ở thị trấn Badiat al-Mayadin, cách thành phố al-Mayadin thuộc tỉnh Deir an-Zour chỉ khoảng 8km về phía Đông Nam.

Theo SOHR, các nạn nhân có độ tuổi từ 18 đến 25. Tổ chức này không chứng kiến tội ác man rợ của IS song cho biết các nhà hoạt động của họ đã nhìn thấy thi thể các nạn nhân sau vụ giết chóc.

Các nhà hoạt động của SOHR không biết danh tính của những người thiệt mạng cũng như việc liệu họ là dân thường bị bắt làm tù nhân hay thuộc một nhóm vũ trang nào đó ở Syria.

Cũng theo SOHR, năm 2016, IS đã giết 30 người ở Deir al-Zour trong 2 vụ việc riêng rẽ, vụ thứ nhất vào tháng 9 và vụ thứ hai vào tháng 10.

IS thường tiến hành các vụ hành quyết hàng loạt trên vùng lãnh thổ mà nhóm phiến quân này kiểm soát, bất kể đối tượng là binh sỹ bị bắt hay thường dân vi phạm các luật Hồi giáo hà khắc của chúng, cũng có thể là những người bị coi là mối nguy đối với chúng trong những chiến dịch quân sự.

Điều này khiến việc xác định nguyên nhân IS tiến hành các vụ hành quyết trong một số trường hợp là rất khó khăn. Nhưng thông thường IS tiến hành các vụ hành quyết quy mô lớn.

Tỉnh Deir al-Zour ở Syria hiện gần như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của IS và được coi là thành trì cuối cùng của nhóm phiến quân này tại đây trong bối cảnh chúng đang bị đẩy ra khỏi Raqqa.

Deir al-Zour hoang tàn sau nhiều năm chiến tranh. Ảnh: Reuters.

Điều này cho thấy các vụ hành quyết có thể là một phần kế hoạch bảo đảm an toàn cho thành phố al-Mayadin, nơi được cho là sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng với IS tại Syria khi chúng thất thủ hoàn toàn tại Raqqa.